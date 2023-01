Camioneros santafesinos y su independencia de la Federación Nacional "en pro del federalismo"

Esta busca de la independencia se está produciendo en otras provincias como Córdoba, donde está el gremio "fuerte" del interior. Otros que destacan en esta pelea son los sindicatos pertenecientes a Tucumán, Santa Cruz y Chaco.

Hugo Moyano paritaria aumento.jpg

Aladio recordó que hace seis años están "desfederados". "Para nosotros ya era un hecho porque ya lo habíamos pedido y había 2.500 trabajadores en ese momento. En una asamblea tomamos la decisión todos de irnos de la Federación de Camioneros. El gremio tenía un valor económico de 156 millones de pesos, hoy después de habernos desfederado estamos superando los 1.600 millones de pesos. No va el dinero hacia Buenos Aires para ver qué te mandan de vuelta para acá, sino que el recurso es propio de los camioneros y las familias de la provincia. Nos da la posibilidad de seguir haciendo obras", dijo.

La creación de su propia obra social fue otro de los avances que se dieron a partir de esta separación, para esto se unieron a otro gremio, el del caucho. Al respecto, detalló: "Teníamos alrededor de 250 afiliados, hoy estamos alrededor de las 20.000 cápitas en la provincia de Santa Fe".

En torno a las paritarias, Sergio Aladio contó que esperan que no termine pasando lo mismo que ocurrió con las anteriores que se debieron rediscutir previo a las fechas estipuladas porque "no alcanzaba". "Lamentablemente la inflación nos pasó por arriba de la paritaria que cerramos casi a fin de año. Esperemos que los precios se tranquilicen, que de una vez volvamos a retomar esa agenda de tranquilidad económica porque la necesitamos los trabajadores y los empresarios. No es lindo estar discutiendo paritarias de tres dígitos, del 100% porque esto significa que la inflación fue superior a eso", cerró.

Escuchá la entrevista completa acá: