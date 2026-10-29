Carteles contra el SEOM: dejaron sin efecto la multa de casi un millón de pesos a la Vecinal Candioti Sur por falta de pruebas

El Tribunal Municipal de Faltas desestimó la sanción por falta de pruebas que vincularan a la institución con la colocación de los afiches. La vecinal mantiene el reclamo para que los frentistas tengan una franquicia del 100% en el estacionamiento medido.

La multa de $922.885 que había recibido la Vecinal Candioti Sur de Santa Fe por los carteles contra el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) quedó sin efecto . El Tribunal Municipal de Faltas desestimó la imputación al considerar que no había elementos probatorios suficientes para atribuirle a la institución barrial la colocación de los afiches en columnas del espacio público.

La resolución se conoció luego de que las autoridades de la vecinal se presentaron ante el organismo municipal para exponer sus argumentos. Según explicaron, el juez de faltas entendió que no había motivos para mantener la sanción.

La sanción había sido notificada el jueves 22 de octubre y se originó por la presunta utilización de medios publicitarios no autorizados sobre elementos del mobiliario urbano. En la notificación se adjuntaron fotografías de carteles con la consigna “SEOM libre”, colocados sobre columnas de alumbrado público.

Desde el municipio indicaron que la imputación quedó sin efecto ante la ausencia de pruebas suficientes para responsabilizar a la asociación vecinal por la colocación de esos afiches.

Una multa que había generado polémica

La vecinal había cuestionado la sanción y sostenido que los carteles formaban parte de una protesta aprobada por unanimidad en una asamblea de vecinos. También había señalado que algunos afiches fueron colocados por frentistas en las fachadas de sus viviendas y que no podía descartarse que alguno de ellos hubiera pegado otros en las columnas.

Tras conocerse la resolución, la Vecinal Candioti Sur consideró que el episodio también sirvió para visibilizar una situación que, según planteó, puede afectar el funcionamiento de las instituciones barriales.

Las vecinales mantienen el reclamo por el SEOM

Aunque la multa quedó sin efecto, el conflicto de fondo continúa. La Vecinal Candioti Sur y otras instituciones barriales mantienen el pedido para que los residentes frentistas de las calles alcanzadas por el estacionamiento medido accedan a una franquicia del 100%, una demanda que también contempla a las personas mayores y a las personas con discapacidad.

El reclamo se centra en el impacto del sistema sobre quienes viven en las zonas donde funciona el SEOM y deben afrontar el costo del estacionamiento frente a sus propios domicilios.

El miércoles 28 de octubre, en medio de la controversia por la sanción, las vecinales Candioti Sur, Candioti Norte, Barrio Sur y la Asociación Vecinos Puerto de Santa Fe firmaron un acta conjunta para expresar su rechazo a la multa, que calificaron como una posible medida de presión económica.

En el documento, las entidades reafirmaron el pedido de una franquicia especial para los frentistas y cuestionaron cualquier medida que, a su entender, pueda limitar la expresión y la participación de las organizaciones vecinales.

Además, solicitaron una reunión con el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, y con representantes de los distintos bloques políticos para conocer sus posiciones y promover una instancia de diálogo.