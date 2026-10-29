Plaza San Martín: se presentaron siete ofertas y la renovación estará lista en abril de 2027

La Municipalidad abrió los sobres de la licitación, que cuenta con un presupuesto oficial de más de $565 millones. Las obras comenzarán en enero, tendrán un plazo de cuatro meses e incluirán mejoras en accesibilidad, iluminación, drenaje y juegos infantiles.

Plaza San Martín. Siete ofertas se presentaron para su renovación integral con un presupuesto oficial de $565 millones.

La Municipalidad de Santa Fe avanzó con el proyecto para renovar la histórica Plaza San Martín , conocida popularmente como la “Plaza de los Bomberos”, tras concretar la apertura de sobres de la licitación pública. Se presentaron siete ofertas de empresas locales para ejecutar una intervención integral que tiene un presupuesto oficial de $565.248.638,19 y que prevé estar terminada en abril de 2027.

Según el cronograma previsto, los trabajos comenzarían en enero y tendrían un plazo de ejecución de cuatro meses. La propuesta contempla mejoras en los recorridos peatonales, el mobiliario urbano, los espacios verdes, el sistema de drenaje, la iluminación y el área de juegos infantiles.

Del total de ofertas recibidas, seis se ubicaron por debajo del presupuesto oficial, mientras que una lo superó. La apertura de sobres constituye una instancia del proceso licitatorio, que deberá continuar con la evaluación de las propuestas antes de la adjudicación de los trabajos.

Siete empresas presentaron sus ofertas

Las propuestas económicas para llevar adelante la puesta en valor de la plaza fueron las siguientes:

EFE Construcciones SRL: $461.180.079,50.

SAUX WERNL SA: $520.111.250,65.

BLS SA: $520.374.536,46.

Prosaco Construcciones: $524.335.000.

Aimar Luis José Constructora: $545.650.000.

Vertical Construcciones SRL: $546.569.159,58.

Ferro Constructora Ingeniería: $652.509.660,11.

La propuesta de EFE Construcciones SRL fue la de menor monto, mientras que la de Ferro Constructora Ingeniería superó el presupuesto oficial. La selección final dependerá de la evaluación correspondiente y del cumplimiento de los requisitos establecidos en la licitación.

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El director de Arquitectura del municipio, Gabriel Navarrete, destacó la participación de las empresas locales y la competencia entre las propuestas presentadas.

“Llevamos adelante la apertura de sobres con siete empresas locales oferentes, y tuvimos seis propuestas por debajo del presupuesto oficial, lo que nos da la pauta de la competitividad que hay entre las empresas para llevar adelante las obras en la ciudad”, señaló.

Un proyecto diseñado con participación de los vecinos

La iniciativa surgió de un proceso participativo que comenzó en mayo e incluyó asambleas ciudadanas, encuestas, conversatorios con especialistas y encuentros con instituciones y establecimientos educativos de la zona, entre ellos el Complejo Educativo Sarmiento.

El objetivo fue recoger las inquietudes de quienes utilizan habitualmente el espacio y definir las intervenciones necesarias para mejorar sus condiciones.

“Este proyecto surge a partir de una necesidad de poner en valor la plaza, que estaba un poco falta de mantenimiento. Lo que decidimos en su momento fue abrir a un proceso participativo entre los vecinos y las instituciones, donde se convocaron reuniones en la plaza y en el Patio Catedral; de esas mesas de trabajo surgieron las conclusiones que nos dieron el programa de necesidades”, explicó Navarrete.

El proyecto se organiza en cinco ejes: accesibilidad y equipamiento, ambiente, aspectos simbólicos, infancias y seguridad.

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Más accesibilidad, espacios verdes y drenaje pluvial

Entre las principales intervenciones se encuentra la construcción de veredas de atravesamiento para conectar las cuatro esquinas con el sector central de la plaza y facilitar el acceso al monumento al General San Martín.

También se prevé restituir el piso de granza cerámica, incorporar nuevo mobiliario urbano y generar sectores de estancia para mejorar la comodidad de quienes concurren al lugar.

En materia ambiental, se instalarán jardines de lluvia, un sistema que permite captar y retener parte del agua de lluvia para favorecer su infiltración y reducir la acumulación de excedentes pluviales en sectores propensos a anegamientos. La intervención incluirá parquizado y nuevas especies vegetales.

Navarrete destacó la importancia de mejorar los recorridos internos y el drenaje. “Los principales cambios pasan por materializar mayores recorridos dentro de la plaza, trabajando en las diagonales para acceder al centro y al monumento, e incorporando desagües internos a través de jardines de lluvia para captar excedentes pluviales”, detalló.

Juegos infantiles y mejoras en la iluminación

La renovación también alcanzará al sector destinado a las infancias. Se retirará el piso deteriorado del área de juegos y se colocará una nueva superficie antigolpes. Además, se ampliará el espacio con la incorporación de mangrullos temáticos con forma de camión de bomberos, en referencia al nombre popular de la plaza y a la cercanía del cuartel de Bomberos Zapadores.

En el área de seguridad, se reubicarán columnas y se instalarán nuevas luminarias LED para mejorar la iluminación y reducir los sectores oscuros.

La intervención incluirá, además, la colocación de una baranda de seguridad para delimitar y proteger el área del monumento al General San Martín. Los tótems del Paseo “Mercedes Tomasa San Martín y Escalada” también serán reubicados para integrarlos al nuevo trazado de las veredas.

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Una plaza con historia en el centro de Santa Fe

Ubicada entre las calles 9 de Julio, Tucumán, 4 de Enero y Primera Junta, la Plaza San Martín es conocida como la “Plaza de los Bomberos” y forma parte del entramado histórico e institucional de la ciudad desde 1871.

En sus inmediaciones se encuentran el Patio Catedral, el Ministerio de Seguridad provincial, el Complejo Educativo Sarmiento y el cuartel de Bomberos Zapadores, edificios que refuerzan la importancia de este espacio en la vida cotidiana de la capital provincial.

Con la apertura de sobres, el proyecto ingresó en una nueva etapa administrativa. Si se cumple el cronograma previsto, las obras comenzarán en enero y la plaza renovada podrá inaugurarse en abril de 2027, con mejoras destinadas a facilitar el acceso, favorecer el uso recreativo y fortalecer la seguridad del espacio público.