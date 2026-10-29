Uno Santa Fe | Santa Fe | Reforma

La interna de Unidos frenó la reforma de seguridad y el debate pasó a la próxima semana

El proyecto quedó fuera del temario por falta de consensos dentro de Unidos. La iniciativa busca ampliar las herramientas de investigación penal y las facultades policiales y fiscales.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

29 de octubre 2026 · 18:40hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Reforma de seguridad. El proyecto de ley para ampliar herramientas de investigación penal y facultades policiales y fiscales quedó fuera del temario de Diputados.

Reforma de seguridad. El proyecto de ley para ampliar herramientas de investigación penal y facultades policiales y fiscales quedó fuera del temario de Diputados.

La reforma de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro no logró avanzar este jueves 29 de octubre en la Cámara de Diputados de Santa Fe. Las diferencias entre los sectores radicales y socialistas que integran el frente Unidos para Cambiar Santa Fe impidieron alcanzar un acuerdo para tratar el proyecto de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo provincial en mayo, tenía preferencia para su tratamiento legislativo. Sin embargo, las negociaciones previas no permitieron consensuar un dictamen que habilitara su discusión en el recinto y el proyecto quedó fuera del temario de la jornada.

La postergación representa un nuevo obstáculo para el oficialismo, que busca avanzar con cambios en distintas normas vinculadas con la investigación criminal, las atribuciones de las fuerzas policiales y los fiscales y el funcionamiento del sistema penitenciario.

Por el momento, los legisladores evalúan retomar el debate el 5 o el 19 de noviembre, aunque la fecha dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse entre los distintos bloques.

LEER MÁS: Reforma de seguridad en Santa Fe: Diputados debate el paquete de Pullaro entre el respaldo oficialista y las críticas por las garantías constitucionales

Las diferencias internas que frenaron el proyecto

Las principales diferencias dentro de Unidos se concentran en el alcance de las modificaciones propuestas al Código Procesal Penal y en las nuevas facultades que se busca otorgar a las fuerzas de seguridad.

Mientras que desde el radicalismo sostienen la necesidad de ampliar las herramientas legales para profundizar la política de seguridad provincial, el socialismo mantiene reparos sobre algunos artículos y sus posibles implicancias para las garantías constitucionales y los controles judiciales.

La discusión incluyó reuniones entre legisladores y funcionarios provinciales. El miércoles, los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, se reunieron durante aproximadamente dos horas con diputados del interbloque oficialista y ratificaron la redacción original del proyecto enviado por el Ejecutivo.

Pese a esas conversaciones, las diferencias persistieron y el oficialismo no consiguió reunir los consensos necesarios para avanzar.

La iniciativa también recibió observaciones de distintos actores del sistema judicial, entre ellos la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público de la Defensa (MPD), colegios de abogados y especialistas en derecho penal. Los cuestionamientos se centraron especialmente en el alcance de las atribuciones policiales y fiscales y en los mecanismos de control previstos.

LEER MÁS: Pullaro defendió el paquete de leyes de seguridad: "Santa Fe necesita más herramientas para combatir el delito"

Qué cambios propone la reforma de seguridad

El proyecto busca modificar seis leyes provinciales e introducir cambios en distintos procedimientos vinculados con la investigación penal y la actuación de las fuerzas de seguridad.

Entre los principales puntos en discusión se encuentran:

  • Allanamientos sin orden judicial: ampliar los supuestos excepcionales en los que la Policía podría ingresar a determinados inmuebles sin autorización judicial previa.

  • Declaraciones durante las investigaciones: modificar las condiciones para recibir declaraciones en las primeras etapas de una causa penal, incluida la intervención de la defensa.

  • Medidas privativas de la libertad: introducir cambios en las disposiciones del Código Procesal Penal relacionadas con las medidas coercitivas.

  • Intervención policial en espacios públicos: establecer zonas de intervención especial con facultades específicas para actuar frente a determinadas situaciones.

  • Inmuebles vinculados con actividades delictivas: incorporar mecanismos para intervenir sobre propiedades relacionadas con el microtráfico y otros delitos, bajo los supuestos previstos en la iniciativa.

  • Régimen penitenciario: modificar disposiciones para personas detenidas que continúen organizando delitos desde las cárceles.

  • Inteligencia y recompensas: introducir cambios en las normas de inteligencia y en los mecanismos de ofrecimiento de recompensas vinculadas con la seguridad pública.

El alcance de estas medidas y los controles que deberían acompañarlas forman parte de los aspectos que generan diferencias entre los sectores políticos y observaciones de especialistas.

LEER MÁS: Reforma de Seguridad en Santa Fe: Diputados introducirá cambios al paquete de leyes para resguardar garantías constitucionales

Cuándo podría retomarse el debate

Tras la postergación, las conversaciones entre los bloques continuarán para intentar acercar posiciones y definir una nueva fecha de tratamiento. Por ahora, se analiza la posibilidad de que el proyecto vuelva a discutirse el 5 o el 19 de noviembre.

La demora deja pendiente una de las principales iniciativas legislativas del Gobierno provincial en materia de seguridad. Pullaro sostiene que las reformas son necesarias para ampliar las herramientas de actuación policial y fortalecer las investigaciones penales.

Sin embargo, antes de llegar al recinto, el oficialismo deberá resolver las diferencias internas y definir si mantiene el texto original o si introduce modificaciones para reunir los apoyos necesarios.

De esta manera, la reforma de seguridad seguirá en discusión en la Legislatura santafesina, en un escenario marcado por las diferencias dentro de Unidos y por los cuestionamientos sobre el alcance de las nuevas facultades propuestas.

Reforma seguridad interna Unidos semana
Noticias relacionadas
Desagüe Perú. La obra de recuperación en barrio Barranquitas entra en su etapa final, con fecha de finalización el 15 de noviembre.

Barrio Barranquitas: el desagüe Perú entra en la etapa final y estará terminado en noviembre

RIGI en Rosario. Se concretaron 3.300 reuniones entre grandes proyectos y pymes.

RIGI en Rosario: se concretaron 3.300 reuniones de negocios y participaron 500 pymes santafesinas

Vecinos y autoridades. Acordaron fortalecer el uso del 911 y mantener reuniones para abordar la inseguridad. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Vecinos de B° Centenario, Fonavi y Varadero Sarsotti acordaron con el Ministerio de Seguridad reforzar el uso del 911 y mantener reuniones de seguimiento

Descarrilamiento. Un tren de carga volcó vagones en barrio Barranquitas, Santa Fe, reavivando preocupaciones sobre las vías.

Otro descarrilamiento que pudo terminar en tragedia: quién debe mantener las vías y qué pasa con el Circunvalar Ferroviario

Lo último

RIGI en Rosario: se concretaron 3.300 reuniones de negocios y participaron 500 pymes santafesinas

RIGI en Rosario: se concretaron 3.300 reuniones de negocios y participaron 500 pymes santafesinas

Vecinos de B° Centenario, Fonavi y Varadero Sarsotti acordaron con el Ministerio de Seguridad reforzar el uso del 911 y mantener reuniones de seguimiento

Vecinos de B° Centenario, Fonavi y Varadero Sarsotti acordaron con el Ministerio de Seguridad reforzar el uso del 911 y mantener reuniones de seguimiento

Otro descarrilamiento que pudo terminar en tragedia: quién debe mantener las vías y qué pasa con el Circunvalar Ferroviario

Otro descarrilamiento que pudo terminar en tragedia: quién debe mantener las vías y qué pasa con el Circunvalar Ferroviario

Último Momento
RIGI en Rosario: se concretaron 3.300 reuniones de negocios y participaron 500 pymes santafesinas

RIGI en Rosario: se concretaron 3.300 reuniones de negocios y participaron 500 pymes santafesinas

Vecinos de B° Centenario, Fonavi y Varadero Sarsotti acordaron con el Ministerio de Seguridad reforzar el uso del 911 y mantener reuniones de seguimiento

Vecinos de B° Centenario, Fonavi y Varadero Sarsotti acordaron con el Ministerio de Seguridad reforzar el uso del 911 y mantener reuniones de seguimiento

Otro descarrilamiento que pudo terminar en tragedia: quién debe mantener las vías y qué pasa con el Circunvalar Ferroviario

Otro descarrilamiento que pudo terminar en tragedia: quién debe mantener las vías y qué pasa con el Circunvalar Ferroviario

¿Qué debe pasar para que Colón termine tercero en la zona A?

¿Qué debe pasar para que Colón termine tercero en la zona A?

La AFA confirmó que se implementará el VAR semiautomático

La AFA confirmó que se implementará el VAR semiautomático

Ovación
¿Qué debe pasar para que Colón termine tercero en la zona A?

¿Qué debe pasar para que Colón termine tercero en la zona A?

Diego Colotto reveló cómo trabaja Colón en el mercado y dejó definiciones sobre Nacho Lago

Diego Colotto reveló cómo trabaja Colón en el mercado y dejó definiciones sobre Nacho Lago

Colón: Facundo Castet sería preservado pensando en el Reducido

Colón: Facundo Castet sería preservado pensando en el Reducido

Racing se inquieta por la deuda con Unión y teme que el reclamo por Nardoni llegue al TAS

Racing se inquieta por la deuda con Unión y teme que el reclamo por Nardoni llegue al TAS

Colón tiene un argumento ofensivo para ilusionarse antes de afrontar el Reducido

Colón tiene un argumento ofensivo para ilusionarse antes de afrontar el Reducido

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026