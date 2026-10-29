Tras el crimen de Nancy Godoy, docentes santafesinos reclamaron protección para quienes trabajan en zonas rurales: "Que no falte ninguna maestra más"

Amsafé, Sadop y UDA adhieren a la medida de 24 horas convocada a nivel nacional. Rodrigo Alonso reclamó justicia y mejores condiciones laborales, mientras que el gremio convocó a una concentración este jueves a las 18.30 en Santa Fe.

Paro docente. Amsafé, Sadop y UDA adhieren a la medida de 24 horas en Santa Fe por el crimen de Nancy Godoy.

Los docentes de escuelas públicas y privadas de Santa Fe realizan este jueves 29 de octubre un paro de 24 horas para exigir justicia por el crimen de Nancy Estela Godoy , la maestra rural hallada sin vida en Corrientes. La medida fue convocada a nivel nacional y cuenta con la adhesión de Amsafé, Sadop y la Unión Docentes Argentinos (UDA) en la provincia.

El reclamo combina el pedido de esclarecimiento del crimen con una denuncia por las condiciones laborales y de seguridad que enfrentan quienes trabajan en establecimientos rurales. En ese contexto, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso , sostuvo que la muerte de la docente expone una problemática que requiere respuestas del Estado.

“Han matado a una maestra. No podemos permitir que nos falte una sola maestra más”, expresó Alonso durante una conferencia de prensa de Amsafé Provincial, en la que también participó María José Marano, delegada seccional de Amsafé La Capital.

La jornada de protesta fue impulsada por Ctera y los sindicatos docentes de la CGT, con participación de otras organizaciones nacionales del sector. En Santa Fe, además del cese de actividades, se anunciaron concentraciones y acciones de visibilización en distintos departamentos.

Amsafé convocó a una concentración en Santa Fe

Alonso informó que este jueves a las 18.30 se realizará una concentración frente a la Casa del Maestro de Amsafé La Capital, ubicada en bulevar Gálvez 950, en la ciudad de Santa Fe.

Marano también convocó a la actividad y destacó el papel de las y los docentes en el acompañamiento y la protección de las infancias.

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Desde el gremio señalaron que la medida busca expresar el dolor de la comunidad educativa, exigir el esclarecimiento del asesinato y visibilizar las condiciones en las que se desarrolla la tarea docente.

“No solamente no podemos tolerar el femicidio, no podemos tolerar que una maestra haya sido asesinada”, había planteado Alonso al referirse al caso. La calificación del hecho como femicidio deberá establecerse en el marco de la investigación judicial.

El dirigente sindical definió el paro como una jornada de protesta y duelo. “Estamos exigiendo justicia y mejores condiciones para poder enseñar y aprender”, sostuvo.

Las dificultades de enseñar en escuelas rurales

Alonso remarcó que el reclamo también apunta a las condiciones laborales de quienes trabajan en zonas rurales, donde los problemas de acceso, transporte y permanencia en los establecimientos pueden dificultar el desarrollo cotidiano de la actividad.

“Fue una denuncia sobre las condiciones de trabajo en la ruralidad. Zonas inhóspitas, de difícil acceso, con muchísimas dificultades. Incluso hay compañeras que inician su jornada un lunes a la mañana y se retiran de la escuela el viernes a la tarde: están toda la semana ahí”, explicó.

El secretario general de Amsafé también advirtió sobre las dificultades de traslado que enfrentan algunos trabajadores de la educación.

“Hay compañeros que trabajan en escuelas rurales que no tienen cómo llegar, que su única forma de llegar es a dedo. Tenemos condiciones de trabajo también en la provincia de Santa Fe, como en muchos lugares del país, que no son adecuadas”, afirmó.

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A partir de esta situación, el gremio reclamó mejores condiciones laborales y políticas de protección para la docencia. Alonso cuestionó además las políticas de ajuste, los descuentos salariales y el presentismo, y sostuvo que el Estado debe garantizar condiciones adecuadas para enseñar y aprender.

Una jornada de duelo y reclamo de justicia

La convocatoria nacional se produjo tras el hallazgo sin vida de Nancy Godoy en Corrientes. Ctera resolvió impulsar un paro docente de 24 horas para reclamar el esclarecimiento del crimen, una medida a la que se sumaron sindicatos de distintas jurisdicciones.

Desde Amsafé destacaron el acompañamiento de las comunidades educativas y el acatamiento a la medida de fuerza. Además, anunciaron actividades y acciones de visibilización en diferentes puntos de Santa Fe.

Alonso confirmó que Ctera permanece en estado de alerta y asamblea permanente, mientras que el gremio provincial insistió en la necesidad de que el caso avance en la Justicia y de que se atiendan las dificultades que atraviesan quienes ejercen la docencia.

“Con la firmeza de exigir justicia, de no mirar para otro lado y, por supuesto, de que no falte ninguna maestra más”, concluyó el dirigente sindical.