Casi 200 conductores profesionales resultaron positivos de alcoholemia en rutas de Santa Fe: el 95% eran camioneros

En el primer semestre de 2025, la Agencia Provincial de Seguridad Vial detectó 197 alcoholemias positivas en conductores profesionales de Santa Fe. En 27 conductores la graduación de alcohol superó 1,01 gramos por litro de sangre.

22 de septiembre 2025 · 16:53hs
Este miércoles se realizó la apertura del Encuentro de Trabajo Interprovincial “Prevención de siniestros viales en conductores profesionales”, convocado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

La mesa de trabajo reunió a representantes de las regiones Litoral y Centro, así como a sindicatos de camioneros, y tuvo lugar en la Sede de Gobierno en Rosario.

Durante la jornada se acordó un abordaje conjunto de la problemática de alcoholemia en conductores profesionales, basado en un detallado informe estadístico elaborado por el Observatorio Vial de la APSV.

El fin de semana se retuvieron 207 vehículos en Santa Fe y 38 automovilistas dieron positivo por alcoholemia

Asimismo, se definieron estrategias de acción sobre distintos aspectos de la seguridad vial, los cambios en las licencias de conducir profesionales y las problemáticas específicas que afectan a los choferes de camiones, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre provincias y actores del transporte de cargas.

El titular de la APSV, Carlos Torres, brindó más detalles sobre los controles y los hallazgos: “En el primer semestre de 2025 hemos detectado 197 alcoholemias positivas en conductores profesionales. De ese total, 189 eran camioneros; 136 casos fueron detectados en rutas nacionales y 61 en rutas provinciales; en 27 de esos casos superaron la graduación de 1,01 gramos de alcohol en sangre”.

Torres añadió que la propuesta del encuentro es formar un polo de trabajo interprovincial entre Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Misiones y Formosa, para acompañar, asesorar y capacitar a los transportistas, con el objetivo de que los problemas de seguridad vial no se traduzcan en pérdida de vidas:

“La idea es ayudar a los transportistas y trabajar juntos para reducir la siniestralidad en choferes de camiones”, remarcó.

Coordinación interprovincial y público-privada

En su discurso, Pullaro destacó la importancia de la coordinación interprovincial y público-privada: “La constitución de las regiones Litoral y Centro se da en el marco de construir políticas públicas comunes para poder ser más eficientes y efectivos en la planificación. Eso nos permite ser eficientes”, afirmó.

Agregó que la colaboración entre los diferentes sectores permite tener menos siniestros viales, trabajar en la concientización sobre el consumo de alcohol por parte de choferes profesionales y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

El mandatario agradeció también la presencia del secretario general del gremio de Camioneros de Santa Fe, Sergio Aladio, y remarcó el rol de coordinación permanente: “No hay semana que no haya una reunión de ambas regiones donde desde las diferentes áreas del Estado se planifican políticas públicas”.

Por su parte, la vicegobernadora Gisela Scaglia expresó: “Esta mesa compuesta entre el Estado, los privados y los sindicatos nos muestra que el diálogo es la mejor herramienta para trabajar los temas que nos preocupan a todos. La seguridad vial es algo de lo cual nos venimos ocupando mucho como Gobierno de la Provincia, pero entendemos que hay que trabajarla en conjunto con los que están todos los días en la ruta y saben lo que pasa y lo que viven, y esa es la mejor información que podemos recibir”.

Del encuentro participaron también la subsecretaria de Región Centro-Santa Fe, Claudia Giaccone; los jefes y subjefes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Luis Maldonado y Daniel Filchel; autoridades de Seguridad Vial de las provincias involucradas; y representantes de sindicatos, entre otros.

El encuentro refleja el enfoque de coordinación entre Estado, sector privado y sindicatos para abordar la problemática de la seguridad vial en conductores profesionales, combinando estadísticas, políticas públicas y estrategias de concientización para reducir los riesgos en las rutas de la región.

