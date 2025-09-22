Carsfé sobre el anuncio sorpresivo de eliminar retenciones: "Genera incertidumbre en el campo"

El vocero presidencial anunció la medida que regirá hasta el 31 de octubre. Desde la Confederación de Asociaciones Ruralistas de Santa Fe advierten que la medida es positiva pero de impacto limitado

Luis Mariano Mántaras , miembro de la comisión directiva de Carsfé, Confederación de Asociaciones Ruralistas de Santa Fe , analizó la decisión del Gobierno nacional de eliminar las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre . La medida busca aumentar la oferta de dólares en el mercado y acelerar la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador.

Mántaras señaló en diálogo con El Cuarto Poder por LT10, que la decisión oficial los tomó por sorpresa: “Vi el anuncio por Twitter y la verdad que fue bastante sorpresivo porque no estaba en los papeles. No teníamos información previa, así que recién nos estamos enterando”.

El referente ruralista explicó que “cualquier baja de retenciones se festeja, porque significa una mejora en el precio para los productores, sobre todo para los que están más alejados de los puertos o en zonas marginales”. Sin embargo, advirtió sobre la incertidumbre que generan las medidas temporales y con plazos tan cortos.

Ventana de oportunidad limitada

Consultado sobre el impacto real de la eliminación de retenciones hasta el 31 de octubre, Mántaras sostuvo que gran parte de la cosecha ya fue comercializada: “En esta época la mayoría ya vendió el grano. Lo que queda es lo que algunos guardan para comprar insumos o afrontar deudas durante el año. Seguramente el que tenga granos buscará anticipar ventas para aprovechar la ventana, pero el efecto será limitado”.

Efectos de eliminar retenciones sobre la oferta de dólares

El dirigente de Carsfé consideró que la medida podría incentivar la liquidación de granos, aunque alertó sobre las distorsiones en el mercado: “Nosotros siempre bregamos por mercados libres y de competencia, pero este tipo de anuncios genera ruido. Quien tiene información anticipada o puede especular, siempre termina ganando alguna diferencia”.

Expectativa en el sector agropecuario

Para Mántaras, los productores no reciben dólares directamente sino que venden granos y pagan cuentas como cualquier comerciante: “Hay que ver cuáles son las medidas concretas y cómo se implementan. No es lo mismo un anuncio en Twitter que la normativa publicada oficialmente”.

