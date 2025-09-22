UNO 106.3 renueva su programación y suma su streaming

A partir de este lunes 22 la emisora suma programación y amplía su alcance para que mas santafesinos puedan disfrutar de sus propuesta

La nueva programación podés verla en vivo por streaming

Desde este lunes 22 de septiembre, UNO 106.3 presenta una programación renovada con reconocidos periodistas, nuevos programas y la gran novedad de poder seguir toda su propuesta en vivo por su canal oficial de YouTube /@UNOsantafeMedios .

La emisora santafesina amplía su alcance sumando el streaming en video para que oyentes y usuarios de redes puedan disfrutar de la programación radial con imagen en tiempo real. La iniciativa refuerza la apuesta multimedia del grupo y acerca a las audiencias a través de múltiples plataformas.

Una programación renovada

La nueva grilla ofrece propuestas informativas, de actualidad y entretenimiento para distintos públicos:

• De 8 a 11 – “Mañana UNO”

Conducción de Fabián Acosta, junto a Natalí Bedini y la participación de “Chano” Huguenet. Un espacio para informarse y comenzar la jornada con análisis y entrevistas.

• De 11 a 13 – “Dame Radio”

Conduce Adrián Brodsky junto a Alejandra Escalas en coconducción y locución. José Moro con la información periodística; Hugo Sánchez editorial deportiva; y el equipo deportivo está integrado por Melani Rosas, Melani Rivas con las novedades de Colón y Unión y Mateo Donnet. Móviles en la calle con Roberto “Pitti” Enríquez y Yanina Mendoza. Columnistas destacados como Pamela Menotti (salud mental), Juan Pividori (economía política) y Emilio Robledo (arbitraje). Producción general de Verónica Hermosid.

• De 13 a 14 – “La Segunda de Porta”

Conduce Ricardo Porta junto a un gran equipo para cerrar la franja con análisis, entrevistas y el repaso de la actualidad deportiva.

La operación técnica y puesta al aire está a cargo de Nicolás Durán, asegurando la calidad del sonido y del streaming.