Desde este lunes 22 de septiembre, UNO 106.3 presenta una programación renovada con reconocidos periodistas, nuevos programas y la gran novedad de poder seguir toda su propuesta en vivo por su canal oficial de YouTube /@UNOsantafeMedios.
UNO 106.3 renueva su programación y suma su streaming
A partir de este lunes 22 la emisora suma programación y amplía su alcance para que mas santafesinos puedan disfrutar de sus propuesta
La emisora santafesina amplía su alcance sumando el streaming en video para que oyentes y usuarios de redes puedan disfrutar de la programación radial con imagen en tiempo real. La iniciativa refuerza la apuesta multimedia del grupo y acerca a las audiencias a través de múltiples plataformas.
Una programación renovada
La nueva grilla ofrece propuestas informativas, de actualidad y entretenimiento para distintos públicos:
• De 8 a 11 – “Mañana UNO”
Conducción de Fabián Acosta, junto a Natalí Bedini y la participación de “Chano” Huguenet. Un espacio para informarse y comenzar la jornada con análisis y entrevistas.
• De 11 a 13 – “Dame Radio”
Conduce Adrián Brodsky junto a Alejandra Escalas en coconducción y locución. José Moro con la información periodística; Hugo Sánchez editorial deportiva; y el equipo deportivo está integrado por Melani Rosas, Melani Rivas con las novedades de Colón y Unión y Mateo Donnet. Móviles en la calle con Roberto “Pitti” Enríquez y Yanina Mendoza. Columnistas destacados como Pamela Menotti (salud mental), Juan Pividori (economía política) y Emilio Robledo (arbitraje). Producción general de Verónica Hermosid.
• De 13 a 14 – “La Segunda de Porta”
Conduce Ricardo Porta junto a un gran equipo para cerrar la franja con análisis, entrevistas y el repaso de la actualidad deportiva.
La operación técnica y puesta al aire está a cargo de Nicolás Durán, asegurando la calidad del sonido y del streaming.