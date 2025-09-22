Uno Santa Fe | Santa Fe | UNO 106.3

UNO 106.3 renueva su programación y suma su streaming

A partir de este lunes 22 la emisora suma programación y amplía su alcance para que mas santafesinos puedan disfrutar de sus propuesta

22 de septiembre 2025 · 14:58hs
UNO Santa Fe

Desde este lunes 22 de septiembre, UNO 106.3 presenta una programación renovada con reconocidos periodistas, nuevos programas y la gran novedad de poder seguir toda su propuesta en vivo por su canal oficial de YouTube /@UNOsantafeMedios.

La emisora santafesina amplía su alcance sumando el streaming en video para que oyentes y usuarios de redes puedan disfrutar de la programación radial con imagen en tiempo real. La iniciativa refuerza la apuesta multimedia del grupo y acerca a las audiencias a través de múltiples plataformas.

Una programación renovada

La nueva grilla ofrece propuestas informativas, de actualidad y entretenimiento para distintos públicos:

• De 8 a 11 – “Mañana UNO”

Conducción de Fabián Acosta, junto a Natalí Bedini y la participación de “Chano” Huguenet. Un espacio para informarse y comenzar la jornada con análisis y entrevistas.

• De 11 a 13 – “Dame Radio”

Conduce Adrián Brodsky junto a Alejandra Escalas en coconducción y locución. José Moro con la información periodística; Hugo Sánchez editorial deportiva; y el equipo deportivo está integrado por Melani Rosas, Melani Rivas con las novedades de Colón y Unión y Mateo Donnet. Móviles en la calle con Roberto “Pitti” Enríquez y Yanina Mendoza. Columnistas destacados como Pamela Menotti (salud mental), Juan Pividori (economía política) y Emilio Robledo (arbitraje). Producción general de Verónica Hermosid.

• De 13 a 14 – “La Segunda de Porta”

Conduce Ricardo Porta junto a un gran equipo para cerrar la franja con análisis, entrevistas y el repaso de la actualidad deportiva.

La operación técnica y puesta al aire está a cargo de Nicolás Durán, asegurando la calidad del sonido y del streaming.

UNO 106.3 programación streaming Santa Fe
