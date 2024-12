Caso Mónica Aquino: "Ojalá Dios permita encontrarla con vida", dijo una prima tras el juicio

Cuando se la consultó sobre la sentencia dictada, la madre reconoció que están conformes con la condena lograda, aunque comentó que esperaba una pena más severa. "Pedimos justicia completa. Que la sigan buscando. Esto no termina aquí", afirmó.

El testimonio de la prima de Mónica Aquino

Una prima de Mónica también alzó su voz, lamentando que la búsqueda activa parece haberse detenido. "Pedimos, por favor, que no se abandone la búsqueda. No vemos esfuerzos suficientes. Ellos hicieron un pacto de silencio. Fueron los últimos tres que la vieron con vida. No entendemos por qué no los condenaron también por su desaparición", denunció.

La prima recordó el día en que la madre de Mónica la llamó preguntando si sabía algo de ella: "Cuando me dijo que Mónica no estaba y que los chicos no la acompañaban, pensé: «Algo le hicieron». Ella jamás hubiera dejado a sus hijos".

La lucha continúa

La familia de Mónica asegura que existen personas que podrían aportar información clave, pero que permanecen en silencio. "Dudamos que hablen, porque si no lo hicieron por sus propios hijos, ¿qué podemos esperar?", expresó la madre.

Por último, entre lágrimas, la prima hizo un llamado a la esperanza: "Ojalá Dios permita que encontremos a Mónica con vida".

