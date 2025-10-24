Caso Paula Perassi: la Provincia ahora ofrece $40 millones por datos sobre el paradero del cuerpo

A través de una resolución firmada el pasado martes por el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni, se actualizó el monto que tiene como finalidad obtener información relevante respecto de la sanlorencina desaparecida

Paula Perassi tenía 34 años y dos hijos. Un día salió a hacer un mandado y no se la vio nunca más.

El gobierno provincial subió el monto que ofrece de recompensa para recibir información respecto del paradero del cuerpo de la sanlorencina Paula Marcela Perassi , vista con vida por última vez el 18 de septiembre de 2011. A través de una resolución publicada el pasado martes con la firma del ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni, la cifra pasó a 40 millones de pesos por datos fehacientes.

La información relativa a la causa podrá ser aportada al correo electrónico institucional [email protected] o en cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales del Ministerio Público de la Acusación, ya sea en Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Reconquista o Rafaela.

La desaparición

El domingo 18 de septiembre de 2011 a las 20.46, Paula Perassi, de 34 años, oriunda de la localidad de San Lorenzo, atendió una llamada telefónica. Al cortar, le dijo a Rodolfo Daniel Ortiz de Elguea, el padre de sus dos hijos –Lucas de 6 años y Agustín de 2– que se iba a buscar la tarea del más grande a la casa de una vecina. Vestía jeans, campera, chaleco negro y zapatillas blancas, llevaba puestos los aritos de oro que le había regalado su mamá Alicia y una cartera de mano cuando cerró la puerta de su casa, ubicada en un primer piso de Entre Ríos 799 de la localidad industrial.

La mirada de policías e investigadores, en primera instancia, estuvo dirigida hacia Ortiz de Elguea, concubino y exmarido de Paula. Fue el primero en ser interrogado y quien confirmó que la pareja llevaba meses mal, que su mujer dormía en otra habitación y solía usar mucho Facebook. Por medio de esa red social confirmaron lo que nadie sabía: una relación extra matrimonial de Paula con Gabriel Strumia –empresario sanlorencino y amigo de la familia Perassi– un embarazo de semanas y una intensa búsqueda en Google de clínicas para abortar. También, largas conversaciones de la mujer con José Luis Freijomil, un hombre cercano a Strumia, en las que ella dejó explícito que su deseo era continuar con la gestación.

Paula no conocía en persona a Freijomil, pero él era amigo del empresario y el único que sabía de la historia de amor entre ambos. Esa virtualidad le permitió a la sanlorencina explayarse y desahogarse. En esa amistad a distancia, Paula encontró refugio y confianza.

“Amigo llegó el día, si no me ves más por Face es porque pasó lo peor, quiero que sepas que te quiero mucho. Nos vamos a Rosario a hablar con el médico, no sabés el miedo que tengo, amiguis”, escribió Paula un día antes de desaparecer y agregó: “Rezá para que no me pase nada”.

Desde entonces, los principales sospechosos de la causa fueron Gabriel Strumia –hoy condenado a 17 años de prisión, como autor del delito de privación ilegítima de la libertad coactiva agravada por tratarse la víctima de una mujer embarazada– y su esposa Roxana Michl –partícipe secundario del mismo delito– condenada a 6 años, actualmente en libertad. El chofer de Strumia, Antonio Díaz, Mirtha Rusñisky, señalada como la encargada de practicar el aborto clandestino, y los policías Jorge Krenz, Adolfo Puyol, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Adolfo Gómez, involucrados por supuesto encubrimiento, fueron absueltos por la Justicia.

Fue la última vez que vieron a Paula con vida. Su desaparición es aún un misterio, un secreto sin revelar, a pesar de un prolongado proceso judicial que concluyó con algunas detenciones.