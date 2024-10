Caso Trigatti: carta abierta a la sociedad de un grupo de docentes en la previa de la sentencia

LEER MÁS: Semana clave para el caso del docente del jardín Ceferino Namuncurá: el jueves se dictará la sentencia

En la previa de la sentencia del tribunal que determinará la culpabilidad o la inocencia, un grupo de docentes, excompañeros y colegas de Trigatti de distintas instituciones educativas de la ciudad, dieron a conocer una carta abierta a la sociedad titulada "La ley, la justicia y el caso Juanchi Trigatti", en la que destacan "la hombría de bien del acusado" y critican el proceso acusatorio tildándolo de "desprolijo".

Carta abierta: "La ley, la justicia y el caso Juanchi Trigatti"

Quienes firmamos esta nota queremos contarle a la sociedad santafesina que hemos seguido de muy cerca el juicio a Juan Trigatti, así como todo el proceso desde su detención. Sabemos del dolor de esa familia por la vandalización de su casa y la muerte de los animalitos que allí estaban. Hechos de los que la Justicia todavía no ha tomado nota.

Conocemos a Juanchi desde hace muchos años. Algunos más de 20. Ha sido nuestro compañero de trabajo e incluso, algunos de nosotros hemos sido profesores de él. Lo conocemos bien; sabemos de su integridad, de sus condiciones personales, de su respeto por las personas, por todas las personas, sean niños, adolescentes o adultos. Hubiéramos querido poder contar esto en el juicio, pero no se nos permitió porque la justicia decidió acotar el número de testigos de carácter. Así que hemos decidido contarle al resto de los santafesinos que sabemos de la inocencia de Juanchi.

Podemos identificar con claridad la desprolijidad con que se han manejado las pruebas y el escaso resguardo de aquellas que podrían echar luz sobre las denuncias de un modo bien definitivo. Se montó un escenario en el que la presunción de culpabilidad se convirtió en certeza antes del juicio. Así se desoyeron las voces de profesionales del Hospital Iturraspe, se sometió a las niñas a procedimientos invasivos y sumamente traumáticos para construir un relato que lo sindicara a Juanchi como culpable y no se resguardaron testimonios fílmicos con la debida diligencia. Una justicia que actúa de este modo no es justicia.

Eso nos duele. Hemos enseñado el respeto por las Instituciones en aras de la democracia.

Lamentablemente, muchas veces éstas han sido y son manoseadas o manipuladas en su funcionamiento de modo que, en lugar de ser garantes de la verdad, se alejan de ella.

También nos duele contemplar que el caso Trigatti no es un caso aislado. Es la expresión de una actitud que se ha instalado, en donde predomina la sospecha y la desconfianza hacia los docentes y las Instituciones Educativas. Los papás dejan a sus hijos muchas horas al día en las escuelas y a cargo de docentes, pero no confían en ellos. Esto es sumamente grave. Lleva a situaciones reñidas no sólo con el buen sentido, sino con la misma educación. Se insta a los docentes a no tocar a sus estudiantes, ni siquiera para ayudarlos si lo necesitan o para consolarlos y expresarles afecto.

El temor le ha ganado al amor, y eso en las escuelas es triste y también muy peligroso: no se puede educar sin amor.

La carta abierta a la sociedad santafesina está firmada por los siguientes profesores

María Gabriela Pauli – DNI 17.368.329

María Antonia Pognante – DNI 12.436.364

Huri Julia Speratti – DNI 11.316.162

Odilia Vescina de Rezza – DNI 6.347.017

María del Carmen Marozzi de Lazzarini – DNI 5.381.140

Marcela Cristina Junges – DNI 17.471.873

Nora Fusco – DNI 14.681.300

Clara Doldán – DNI 4.890.586

Alicia Ovidi Prono – DNI 11.278.582

María del Carmen Depetris – DNI 4.700.248

Zulema Scuccimarra – DNI 6.198.286

Rosa María La Cava de Giusti – DNI 5.598.771

Paula González Mués – DNI 1.761.268

Laura Ludueña – DNI 18.42.0031

María Florencia Milesi – DNI 16.817.508

Elizabeth Casuscelli – DNI 17.530.284

Silvia Fontana – DNI 14.133.135

Inés Puccio – DNI 5.072.115

Lucrecia Elena Freyre – DNI 5.240.567

Ofelia Lara – DNI 6.292.894

Liliana Parini – DNI 11.777.429

Milka Alvaro – DNI 10.714.481

Mariano Sandoz – DNI 12.891.564

César Lasave – DNI 10.524.449

Juan Fernando del Pazo – DNI 22.861.119

Adela Riestra – DNI 5.269.041

Carlos Fernando Gollán – DNI 17.904.064

Dina M. Peralta – DNI 13.190.391

Ema Cano – DNI 6.67827

Silvia Rodríguez Sager – DNI 4.823.892