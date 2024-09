Tras las amenazas, agresiones y suspensión de audiencias, se reanuda el juicio del profesor del Ceferino Namuncurá

Ese mismo miércoles, tras la primera jornada del juicio, cuando el acusado caminaba junto a su abogado, Marcos Barceló, fue agredido física y verbalmente en inmediaciones de Tribunales. Además, uno de los hijos de Trigatti y su esposa recibieron amenazas en redes sociales.

Ante lo mencionado, además de la suspensión, la defensa solicitó medidas de seguridad para el docente y su familia en cercanías de los tribunales. Finalmente, Trigatti presentó un certificado médico por el estrés sufrido como consecuencia del ataque. El mismo le otorgó un reposo cuya fecha de finalización es este lunes 2 de septiembre. De esta manera, la Justicia dispuso que la causa se retome oficialmente este martes.

La acusación a Trigatti

La investigación se inició a raíz de denuncias radicadas por las madres de dos de las tres supuestas víctimas, en octubre de 2021. Según fiscalía, el imputado se aprovechó de que en su carácter de docente quedaba a solas con los alumnos y alumnas durante sus clases para cometer los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado porque, al momento de los ilícitos, era el encargado de la educación y de la guarda de las tres víctimas.

Por esta causa, Trigatti estuvo detenido en prisión preventiva durante casi ocho meses. Más de dos años después, llegó la instancia de juicio. Con estas dilaciones, también cambiará la fecha del veredicto final, que estaba pautada para el 9 de septiembre. En la primera y única jornada que transcurrió, solo declaró un testigo de los más de 100 previstos.

“Nosotros somos profesionales, estamos haciendo un rol y el doctor Marcos Barceló es un abogado. No hay necesidad de esta violencia. Entendemos que cada uno tiene un reclamo que puede considerar justo o no, esto yo no lo cuestiono y no cuestiono ninguno de los motivos que tienen pero la forma de manejarse en la vida no es así“, subrayó la semana pasada la abogada defensora Macarena Olivera.

