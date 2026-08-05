La defensa de la dueña del geriátrico de Bº Nuevo Horizonte: "Ella no estaba a cargo del hogar investigado"

El abogado Claudio Torres del Sel aseguró que su clienta administraba únicamente el hogar Teodosia, en Cabaña Leiva, y afirmó que el geriátrico donde se detectaron las presuntas irregularidades había quedado bajo la responsabilidad de otra persona . También explicó por qué demoró en entregarse.

La investigación por el presunto funcionamiento de un geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte continúa sumando capítulos. Este miércoles, el abogado defensor de la principal imputada, Claudio Torres del Sel , brindó una extensa entrevista donde explicó las razones por las cuales su clienta demoró en ponerse a disposición de la Justicia y respondió a las acusaciones que pesan sobre ella.

El letrado representa a María Laura M. G. , quien se entregó en y quedó detenida luego de permanecer varios días con pedido de captura vigente. Según explicó, la mujer se presentó voluntariamente ante la Policía de Investigaciones (PDI) luego de mantener reuniones con la Fiscalía y definir su estrategia de defensa.

Por qué la dueña del geriátrico se entregó días después

Torres del Sel relató que el primer contacto con su defendida se produjo el domingo y que al día siguiente mantuvieron reuniones con el fiscal de la causa. "El lunes le dijimos al fiscal que la íbamos a poner a disposición. El martes la presentamos en la PDI y quedó detenida", afirmó en diálogo con LT10.

El abogado explicó que la demora respondió principalmente a que la mujer estaba buscando representación legal y los recursos económicos para afrontar los honorarios profesionales. "Pienso que estaba buscando abogado y quién pudiera hacer frente a los gastos del estudio jurídico", señaló.

El defensor también cuestionó que hasta el momento la Fiscalía no les haya entregado el contenido completo del legajo de investigación. Según indicó, recién durante la audiencia imputativa, prevista para este viernes, conocerán con precisión cuáles son los hechos atribuidos y la calificación legal. "Hasta el viernes no vamos a tener acceso al legajo para conocer las pruebas y la imputación concreta", sostuvo.

La defensa: "Ella no manejaba el geriátrico de Nuevo Horizonte"

Uno de los principales planteos del abogado fue diferenciar el hogar donde se produjo el procedimiento judicial del establecimiento que actualmente administraría su clienta.

Torres del Sel afirmó que María Laura está únicamente al frente del hogar Teodosia, ubicado en Cabaña Leiva, y aseguró que ese lugar fue inspeccionado por la Justicia sin detectarse situaciones que justificaran su clausura. "Ese hogar fue inspeccionado por el propio fiscal y continúa abierto porque las personas que viven allí estaban en buenas condiciones", afirmó.

Respecto del geriátrico de Nuevo Horizonte, explicó que su defendida había firmado en el pasado un contrato de alquiler del inmueble, pero aseguró que ya no tenía participación en su funcionamiento. "Ella había suscripto un contrato de alquiler, pero cuando se trasladó al hogar de Cabaña Leiva quedó otra persona a cargo. Esa persona hoy también está detenida", manifestó.

Cómo se financia el hogar Teodosia

El abogado también rechazó que el geriátrico que administra su clienta sea un negocio rentable. Según detalló, el establecimiento se sostiene con los aportes de familiares, jubilaciones mínimas de algunos residentes y donaciones de vecinos. "Hay meses en los que inclusive empleados se endeudan para comprar alimentos. Reciben ayuda con leche, pañales y medicamentos", aseguró.

Asimismo, confirmó que su defendida contaba con poderes otorgados por algunos residentes para gestionar el cobro de jubilaciones y realizar trámites ante PAMI, con el objetivo de adquirir medicamentos y cubrir gastos del hogar.

Negó que hubiera personas retenidas contra su voluntad

Durante la entrevista también fue consultado por las denuncias de extrabajadores que aseguraban que algunos adultos mayores permanecían en el lugar sin posibilidad de retirarse. El abogado rechazó esa versión. "En Teodosia no hay nadie en contra de su voluntad. Los familiares entran, salen, los visitan y muchos se los llevan los fines de semana", afirmó.

Por último, Torres del Sel negó que su defendida mantuviera relaciones con funcionarios municipales o provinciales que pudieran haber facilitado inspecciones previamente anunciadas.

Consultado sobre las versiones de exempleadas que aseguraban que el hogar era advertido antes de los controles oficiales, respondió: "Me parece ciencia ficción. No creo que un funcionario vaya a arriesgar su carrera por un lugar como este".

• LEER MÁS: Geriátrico Clandestino: mientras avanza la investigación, Poletti ordenó una auditoría interna para determinar si hubo irregularidades en el accionar del Municipio