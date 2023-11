Cayastá llegó al pico de la crecida y se mantiene en "emergencia" por la erosión de las barrancas

La crecida del río Paraná llegó a su pico en Cayastá. La localidad se encuentra en "emergencia" y con un monitoreo diario por la erosión de las barrancas que produce el agua. Su presidente comunal, Edgardo Berli, en diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3 manifestó: "No se realizan los trabajos de fondo cuando hay tiempo, lugar y corresponde".

cayastá crecida barrancas.jpg

Berli contó que por el momento no tuvieron que evacuar familias. "La geografía que tenemos es muy distinta a la de los pueblos vecinos como Helvecia, Santa Rosa, Saladero, ya que esos sí son pueblos bajos donde les ingresa el agua y tienen que hacer trabajos en el anillo de contención. En nuestro caso es al revés, el agua nos lleva la tierra, las barrancas, ese el drama que tenemos con las lluvias intensas", precisó.

cayastá crecida barrancas (2).jpg

Ante el arrastre de tierra que produce la crecida hay unas 50 casas que siguen en riesgo: "Estamos en emergencia, en un monitoreo diario. Ahora hay que esperar, estamos tratando de que no suceda porque ya no hay algo contundente para hacer sino paliativos. Es lo que pasa siempre, desde 1983 hasta la fecha se hacen parches cuando tenemos el agua al cuello y no se realizan los trabajos de fondo cuando hay tiempo, lugar y corresponde".

En un comunicado, criticaron la gestión de Perotti ante la subida del nivel del agua: "La erosión de las barrancas del río en Cayastá pone en riesgo a unas 50 viviendas de la localidad. Preocupa la falta de respuestas del gobierno de Omar Perotti luego de las gestiones oportunamente realizadas por la comuna ante los organismos hídricos y Defensa Civil. Se solicita prudencia al transitar la Ruta 1 por el intenso desplazamiento de ganado".

