Esta mañana el Centro Comercial de Santa Fe y las Agencias de Turismo de la ciudad, brindaron una conferencia de prensa para pedirle al Ministerio de Seguridad "una respuesta". Ayer el comerciante de turismo Hugo Oldani (73), fue ultimado de dos tiros en su local de La Rioja y Rivadavia en el centro de la ciudad. Este jueves habrá una marcha organizada por autoconvocados a las 20 en la plaza San Martín.

Martín Salemi, del Centro Comercial, expresó sobre el hecho a UNO Santa Fe: "Hoy nos toca a los comerciantes de cerca, a veces le toca al ciudadano común. Preocupados estamos de poder abrir las puertas y vender nuestro producto en una Argentina en la cual venimos teniendo problemas hace mucho tiempo. Se nos suma la inseguridad y nuestros gobernantes, que necesariamente tienen que tener un plan de acción. El Ministerio de Seguridad nos tiene que dar una respuesta. No hablamos de que el Ministerio trabaje bien o mal, necesitamos una respuesta. La necesitamos para saber cómo cuidarnos y cómo llegar a un puerto donde no haya más crímenes".

"Los hechos se repiten, ojalá no pase más. Estamos en una ciudad que está cruzada por la delincuencia. Lamentablemente las reuniones de las que participamos siempre terminan en promesas y no en planes de acción. Estamos a disposición de quienes necesiten de nuestra opinión, pero lo que nosotros sabemos es vender un producto, no sabemos de seguridad. Siempre planteamos la presencia de caminantes, de policías, de patrulleros, pedir ayuda a nivel nacional como se ha hecho en tiempos anteriores. Obviamente que la seguridad es mucho más profunda que la parte policial, se cruza la desocupación, la situación económica. Hoy tenemos desolación y tristeza, un compañero que se fue", lamentó.

Asimismo confirmó que desde la Federación de Centros Comerciales se va a presentar un pedido al ministro de Seguridad para que los atienda "porque es un problema provincial". En esta línea opinó: "El año pasado tuvimos más de 300 casos de inseguridad y homicidios, no es menor. Venimos con hechos de inseguridad en Santa Fe y los comerciantes lo vemos a diario, lo estamos sufriendo. Esperamos a ver qué respuesta tenemos. No nos interesan las internas, nosotros queremos trabajar, queremos tener seguridad cuando abrimos nuestros locales, queremos poder trabajar, que ya nos cuesta, imaginen si tenemos que poner una reja para abrirle a nuestros clientes".

Quién era Hugo Oldani

Por su parte, Marcelo Giménez, representante de las agencias de turismo de la ciudad, recordó a Oldani: "Hugo tenía una trayectoria impecable, lo conozco hace 30 años. Cuando me asocié él ya era presidente de la asociación y realmente fue una persona de bien toda su vida. Realmente es una pena que se termine cobrando una vida un hecho delictivo. Y sobre todo que tampoco tengamos ninguna respuesta de parte del Ministerio de Seguridad. No puede ser que hoy no se desaliente a las personas del mal vivir a ir a los comercios, solo se va a lograr eso cuando haya presencia policial y cuando sepan que si alguno hace algo fuera de lo debido va a ser castigado. Pero acá estamos en tierra de nadie y siempre pasa lo mismo".

comerciante asesinado hugo oldani.jpg Hugio Oldani perdió la vida en el intento de asalto a su comercio. UNO Santa Fe

En relación al problema de la inseguridad, indicó: "Toda la ciudad debería tener seguridad. Se sobreentiende que el microcentro debería estar más cuidado. No se puede entender todo lo que hemos visto y que todavía no tengamos noticia de qué pasó. Todas las agencias tratan de moverse con la misma seguridad que cualquier comerciante lo haría. Tenemos seguridad en las entradas, algunos con sistema de timbres. Pero eso no nos da la seguridad de que detrás de esa persona se pueda cometer el delito. Acá solo se van a eliminar estas situaciones el día que el accionar de la policía sea efectiva.

"El comercio otra vez vive una jornada de luto, nos sentimos desorientados y desprotegidos. Pedimos que las autoridades tomen cartas en el asunto y nos cuiden. El comercio y la ciudadanía ya no da más, no tienen posibilidad de defenderse y esto no va más. Reclamamos solo seguridad, no necesitamos más reuniones. Las reuniones han sido estériles. Necesitamos que quienes sepan de seguridad nos protejan", aseguró a UNO Santa Fe.

Y concluyó: "Estamos muy tristes, consternados. Perdimos un amigo con una carrera maravillosa en nuestro rubro, en el turismo. Esta vez nos tocó de cerca vivir un hecho de seguridad que termina con la muerte de un padre de familia, de un abuelo que empezaba a disfrutar a sus nietos. Y estas cosas no pueden seguir ocurriendo en Santa Fe. Aparte de tristes nos sentimos desamparados. Esa es la palabra que podemos dar desde nuestra asociación".