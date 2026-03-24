Centro de Denuncias del 911 en Santa Fe: en su primer año registró más de 9.200 llamados y 6.600 denuncias

A un año de su implementación, el sistema de denuncias telefónicas del Gobierno provincial muestra resultados positivos, con miles de intervenciones en Rosario y la ciudad de Santa Fe, mejorando el acceso a la justicia y la prevención del delito.

En el primer año de implementación del Centro de Denuncias 911 (CD911) , el Gobierno de la Provincia de Santa Fe destacó la consolidación de una herramienta que amplía el acceso a la justicia y mejora la respuesta estatal frente al delito. El sistema, impulsado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe , incorporó la toma de denuncias telefónicas como mecanismo ágil y cercano para la ciudadanía.

El CD911 se integró a la Central de Emergencias 911 , pero se ocupa de recibir denuncias en las que no están en peligro ni la vida ni los bienes de quien llama ni de terceros.

En ese sentido, el servicio CD911 tiene como misión principal recepcionar la mayor cantidad de denuncias vinculadas a hechos de robo, casos de tentativa, amenazas simples, estafas (como “cuento del tío”, transferencias de dinero mediante WhatsApp, con tarjetas de crédito y/o débito), impedimento de contacto, contravenciones al Código de Convivencia, incumplimiento de mandato judicial, lesiones leves, entre otros.

El sistema está operativo actualmente en Rosario y la ciudad de Santa Fe, y desde su puesta en marcha, el 19 de marzo de 2025, el CD911 registró 9.231 llamados. De ese total, 6.665 derivaron en denuncias formales y 2.566 en instancias de orientación.

Rosario concentró la mayor cantidad de intervenciones, con 6.150 llamados —de los cuales 4.598 se transformaron en denuncias—, seguida por la ciudad de Santa Fe, con 3.081 comunicaciones y 2.067 denuncias efectivas.

La atención está a cargo de abogados, en el marco de los convenios con los Colegios de Abogados de la 1era (Santa Fe) y 2da (Rosario) Circunscripción. La persona denunciante recibe su certificado digital vía correo electrónico, y su denuncia se comunica al Ministerio Público de la Acusación a través del SIUC (Sistema de Información Único Criminal).

Principales denuncias y cómo funciona

Entre los delitos más reportados se encuentran amenazas, robos y estafas, lo que evidencia la capacidad del sistema para visibilizar hechos que anteriormente no ingresaban al circuito judicial.

En ese sentido, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, subrayó que la herramienta “permite abordar delitos que muchas veces no se denunciaban” y remarcó su aporte tanto en la atención a las víctimas como en el fortalecimiento de las investigaciones penales.

El dispositivo funciona con atención profesional a cargo de abogados, quienes garantizan la validez jurídica de cada denuncia y su inmediata derivación al Ministerio Público de la Acusación.

Con una implementación progresiva en todo el territorio provincial, el CD911 se posiciona como un canal accesible, que permite denunciar sin necesidad de traslado, y como una fuente estratégica de información para optimizar la prevención del delito.

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