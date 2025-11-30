Uno Santa Fe | Santa Fe | telgopor

Científicos de Santa Fe crearon un telgopor ecológico 100% biodegradable a partir de cáscara de arroz y hongos

Un equipo de investigadores de la UNL y el CONICET desarrolla un material de embalaje como alternativa al Poliestireno Expandido (EPS), que tarda más de mil años en degradarse y genera gran contaminación ambiental.

30 de noviembre 2025 · 09:56hs
Científicos de Santa Fe crearon un telgopor ecológico 100% biodegradable a partir de cáscara de arroz y hongos

Científicos de Santa Fe crearon un telgopor ecológico 100% biodegradable a partir de cáscara de arroz y hongos

Todos conocemos esos envoltorios de telgopor que vienen al comprar productos: se hacen bolitas y terminan desparramados en cualquier lugar. Ese material, llamado Poliestireno Expandido (EPS), es un problema ambiental serio, ya que tarda más de 1.000 años en descomponerse y representa el 25% de los residuos en rellenos sanitarios.

Frente a esta situación, un equipo de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) desarrolló una alternativa ecológica en etapa intermedia de prueba, que ya recibió consultas de emprendedores interesados en su utilización como packaging sustentable.

La iniciativa

El proyecto, titulado “Desarrollo de biocompuestos fibra-polímero basados en hongos agaricomycetes y restos agrícolas de la región centro-norte de Santa Fe”, está a cargo de Matías Cabeza, docente de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) e investigador del CONICET.

Busca utilizar hongos y subproductos agropecuarios, como la cáscara de arroz, para crear materiales de embalaje 100% biodegradables.

“En la última década se observa una tendencia mundial hacia el desarrollo sostenible. Los consumidores demandan materiales livianos, reciclables y más amigables con el ambiente”, explicó Cabeza, quien agregó que gobiernos y organismos internacionales apoyan la creación de productos a partir de materias primas renovables.

El investigador destacó además que los subproductos agrícolas de cultivos como caña de azúcar, algodón o arroz pueden agregar valor a la producción local, estabilizar sistemas productivos y reemplazar los embalajes de EPS, generando un impacto ecológico positivo y concientizador.

telgopor ecologico 1
Científicos de Santa Fe crearon un telgopor ecológico 100% biodegradable a partir de cáscara de arroz y hongos

Científicos de Santa Fe crearon un telgopor ecológico 100% biodegradable a partir de cáscara de arroz y hongos

La solución

Los biocompuestos fibra-polímero basados en hongos se presentan como una innovación ecológica frente a los plásticos derivados de combustibles fósiles. Los hongos digieren la lignina y celulosa de los sustratos, formando una matriz sólida que mantiene las piezas unidas sin adhesivos sintéticos.

Este material es ideal para embalajes: funciona como amortiguador, aislante, y está hecho de materiales 100% biológicos y compostables.

El equipo de trabajo

El proyecto es dirigido por Matías Cabeza y Guillermo García, docentes de FBCB-UNL e investigadores del CONICET, junto con becarios, estudiantes y graduados de la Licenciatura en Biotecnología, e investigadores de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ-UNL).

El trabajo cuenta con el respaldo de la Asociación Civil Mesa Azucarera y de Desarrollo Regional Santafesina, que colaboran con la recolección de información sobre la materia prima y facilitan el contacto con productores para un posible aumento de escala.

El proyecto forma parte del Curso para la Acción y el Desarrollo Orientado a Problemas Sociales y Productivos (CAI+D) de la UNL, que financia investigaciones aplicadas para responder a necesidades concretas de la comunidad y promover el desarrollo sostenible.

Estos proyectos se caracterizan por involucrar desde el inicio a los sectores beneficiarios, integrando saberes académicos y sociales para lograr resultados aplicables en el territorio.

telgopor UNL investigadores
Noticias relacionadas
infancias en riesgo silencioso: la amenaza para los chicos ya no esta en la calle, sino en la pantalla

Infancias en riesgo silencioso: "La amenaza para los chicos ya no está en la calle, sino en la pantalla"

La Libertad Avanza suma a otro diputado rosarino del PRO al bloque libertario

La Libertad Avanza suma a otro diputado rosarino del PRO al bloque libertario

Se suspende temporalmente la pesca comercial de sábalo entre el 20 de diciembre y el 20 de enero en ambos márgenes del río.

Santa Fe y Entre Ríos regulan la pesca: nuevo cupo máximo y suspensión temporal de la captura comercial de sábalo

Nelson: violento choque con un camión incrustado en un edificio y una camioneta estrellada contra una vivienda

Violento choque en Nelson: un camión terminó incrustado en un edificio y una camioneta estrellada contra una vivienda

Lo último

Escándalo en Colón: impugnan a la lista de Ricardo Luciani y piden suspender las elecciones

Escándalo en Colón: impugnan a la lista de Ricardo Luciani y piden suspender las elecciones

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Último Momento
Escándalo en Colón: impugnan a la lista de Ricardo Luciani y piden suspender las elecciones

Escándalo en Colón: impugnan a la lista de Ricardo Luciani y piden suspender las elecciones

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Unión inicia su última semana de entrenamientos con definiciones clave para el plantel

Unión inicia su última semana de entrenamientos con definiciones clave para el plantel

Hoy es el Día Nacional del Mate en Argentina: cómo prepararlo, según la inteligencia artificial

Hoy es el Día Nacional del Mate en Argentina: cómo prepararlo, según la inteligencia artificial

Ovación
Fútbol femenino de Unión: el camino a la gloria y el inolvidable ascenso a la Primera división

Fútbol femenino de Unión: el camino a la gloria y el inolvidable ascenso a la Primera división

Iván Udrizard, presidente de Kimberley: El club volvió a ser familia y el básquet es el motor

Iván Udrizard, presidente de Kimberley: "El club volvió a ser familia y el básquet es el motor"

En VIVO: Colapinto quiere pisar fuerte en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

En VIVO: Colapinto quiere pisar fuerte en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Agenda del básquet de Unión en diciembre: fechas, rivales y estadios confirmados

Agenda del básquet de Unión en diciembre: fechas, rivales y estadios confirmados

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL