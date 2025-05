Circunvalar ferroviario paralizado: el crédito chino vence en agosto y Santa Fe le pidió una audiencia a Nación

La obra clave para el desarrollo logístico productivo y que permitirá sacar a los trenes de la capital santafesina esta paralizada hace un año y medio. Si no se reactiva, el financiamiento internacional otorgado por China se perdería.

Desde el gobierno provincial entienden que el motivo es importante. Es que el crédito chino que financia la obra vence en agosto y, si no hay avances, Nación perdería un financiamiento clave y quedarán sin efecto inversiones ya realizadas .

Cabe recordar, a modo de ejemplo, que el obrador ubicado sobre la Ruta 70 ya fue desmantelado y que el avance de la obra se ve afectado por el crecimiento de la vegetación en la zona. A esto se le suma la pavimentación de los desvíos que tuvo que llevar adelante el gobierno provincial debido a la paralización de la obra, así como los inconvenientes que esta situación genera en el tránsito sobre la ruta provincial.

“Ayer tuve una reunión con el equipo de logística. Vamos a pedirle al gobierno nacional reuniones, porque en agosto se vence el préstamo que hizo China para esta obra que está parada”, afirmó Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo. “Si esto no se continúa, es plata tirada”, sentenció.

Cabe recordar que la preocupación también alcanza al impacto social. Como lo contara UNO Santa Fe meses atrás, según Uocra hay al menos 300 familias afectadas directamente por la paralización de los tres frentes de trabajo. “La empresa se fue por las deudas que mantiene el Estado nacional”, había advertido el gremio.

Gustavo Puccini retenciones Santa Fe productivo.jpg Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo

El Circunvalar Santa Fe fue concebido como una obra estratégica para sacar los trenes del casco urbano de la ciudad de Santa Fe y potenciar la logística del Belgrano Cargas, con 15,5 km de nuevas vías, la recuperación de otros 45 km, un puente ferroviario de 900 metros sobre el río Salado y tres pasos a distinto nivel. Pero desde fines de 2023, todo está detenido.

El ministro Puccini también criticó la falta de planificación nacional: “Esta es la nación que no queremos. No es una crítica por criticar, pero el Estado tiene que tener continuidad jurídica y un plan. No puede venir un gobierno y desechar lo que se venía haciendo”, sostuvo en declaraciones a la emisora LT10.

Además, el ministro adelantó que la provincia quiere conocer el nuevo pliego licitatorio del Belgrano Cargas y reclamó mayor participación en la definición del sistema logístico nacional.

“Santa Fe tiene un rol estratégico. Estamos en el centro del país y el 80 % de la producción nacional sale por nuestros puertos. La logística no siempre se dimensiona, pero define la rentabilidad de una empresa y el desarrollo de un país”, remarcó.

En ese sentido, destacó que ahora todas las áreas vinculadas a la conectividad —como los puertos, aeropuertos y el Túnel Subfluvial— pasaron a depender del Ministerio de Desarrollo Productivo. También señaló que Santa Fe participa activamente en las mesas de trabajo por la Hidrovía Paraná-Paraguay, que todavía no tiene fecha de licitación definida.

“Vamos a pelear hasta el último momento para que el puerto de Santa Fe recupere su calado original de 25 pies. Nos dicen que va a quedar en 17 y que se dragará según se produzca. Nosotros decimos lo contrario: hagamos las obras que permitan el desarrollo productivo”, cerró Puccini.