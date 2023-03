Clara García: "Queremos a los chicos en las escuelas y que los docentes enseñen en buenas condiciones"

La legisladora provincial llamó a generar "una política audaz y ambiciosa para que nuestros niños, niñas y jóvenes no pierdan un solo día de clases"

La diputada provincial Clara García afirmó que Santa Fe “ha tenido en estos tres años retrocesos que nunca imaginamos, sobre todo en materia de educación, que nos preocupa porque atraviesa el futuro de niños, niñas y jóvenes”. Al participar en la capital de la actividad denominada “Compromiso por Santa Fe: Construyendo calidad educativa en la provincia”, la referente del partido Socialista sostuvo que la provincia de “tiene que recuperar un plan de educación elaborado por toda la comunidad educativa y no en las cuatro paredes de un escritorio, ni con circulares inconsultas y contradictorias, sino en un ida y vuelta del gobierno con la comunidad educativa, que alumbre una política audaz y ambiciosa para que nuestros niños, niñas y jóvenes no pierdan un solo día de clases y salgan al mundo con las herramientas que les permitan no solo tener un trabajo sino cumplir sus sueños de vida”.