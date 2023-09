Clásico santafesino: el operativo de seguridad pone atención en la interna de la barra de Colón

Este miércoles a las 9 se desarrollará la reunión por el operativo de seguridad en la sede del Ministerio de esta capital. El titular de la cartera, Claudio Brilloni, anticipó que existía preocupación por algunos puntos de monitoreo del estadio que no estaban funcionando , pero que el club Colón se dispuso a solucionar.

Por otro lado, puso atención en las puertas 1 y 6; ingresos a las populares norte y sur respectivamente. Se trata de las entradas al estadio por donde acceden las dos facciones de las barras, "La Negrada" y "Los de siempre". En ese sentido, destacó: "Vamos a cuidados y refuerzos especiales".

la negrada.jpg La Negrada, otra de las facciones de la barra de Colón

Cabe reecordar los antecedentes violentos entre ambas facciones, con enfrentamientos que se dieron inclusive dentro del propio estadio.

"Nos queda hacer una mesa de trabajo que vamos a mantener mañana (por el miércoles) el Ministerio de Seguridad de Santa Fe", informó.

De la reunión participarán el "secretario de Seguridad, como así también todos los jefes policiales". Dijo que "queda por definir algunas cuestiones que tienen que ver con los cursos de acción que se va a llevar adelante".

Consultado por la cantidad de efectivos que se necesitarán, deslizó: "No creo que llegue a mil efectivos, pero lo vamos a definir mañana".

Brilloni reconoció "preocupación con algunos puntos de monitoreo en la cancha de Colón que no estaban funcionando. Pero afortunadamente las autoridades del club han adquirido las fibras que se necesitan para poder poner todas las cámaras que se necesitan adentro del club para ponerlo en pleno funcionamiento".

También destacó como otro punto relevante del operativo "detalles que tienen que ver con el traslado de los equipos e ingresos al estadio".

Por último, dijo que se tendrá "especial atención sobre todo en las puertas 1 y 6, por donde ingresan la hinchada de Los de Siempre y La Negrada, respectivamente. Tener los cuidados y refuerzos especiales adecuados para esta situación".

"No hemos tenido ningún evento en particular que nos haya llevado a tener un dispositivo de seguridad especial. Por supuesto que es un partido especial. No tenemos ningún alerta o advertencia que nos permita llevar adelante alguna estrategia distinta o especial. En el caso anterior tuvimos algún alerta por un problema entre hinchas caracterizados y conexiones desde la cárcel. Pero por ahora lo tenemos despejado", manifestó en declaraciones a la emisora LT 10.

Consultado sobre la reunión de seguridad por el clásido rosarino, resaltó: "Hoy (por el martes) terminamos al reunión por el clásico de Rosario. Para ese partido hay 730 efectivos contratados por servicio adicional, más 300 efectivos de servicio regulares. Van a aportar las fuerzas federales, ya se comprometieron con nosotros en el día de ayer, más los controles en 17 puntos de monitoreo que tenemos en la cancha de Rosario Central".