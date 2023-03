En este 8 de marzo, fecha en la que se visibiliza la lucha de las mujeres, no se puede dejar de lado a Claudia Levin, que se convirtió en la primera decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la UNL en 102 años de historia. En diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3, dio a conocer los desafíos que superó a lo largo de su carrera y del "sistema piramidal" que aún rige en muchos espacios de la sociedad.

Levin, explicó: "Hay muchas profesoras que inician la carrera docente, adjuntas son menos, titulares muchas menos y decanas, en este caso, soy la primera en más de 102 años y te aseguro que no faltaron mujeres en condiciones como para serlo"

Respecto al ámbito de la Justicia, señaló que es común que en la base haya muchas mujeres empleadas, una gran cantidad son secretarias de juzgados, bastante son juezas de primera instancia, camaristas hay menos y en la corte una o ninguna. "Es un sistema patriarcal. Durante cientos de años hubo solo varones en la Corte de los Estados Unidos y a nadie le pareció disruptivo, ahora decir que sean todas mujeres sí es disruptivo", resaltó.

Ante la consulta de si se sintió desmerecida a lo largo de su carrera profesional, expresó: "Francamente sí, cuando fue la elección del decanato sí. No fue fácil, fue realmente un proceso difícil, como cuando se abren puertas, se derriban techos de cristal que a veces están altos, pero sí hubo un buen acompañamiento de la comunidad universitaria ¿Qué más tengo que demostrar? ¿Qué más tiene que demostrar una mujer? ¿Qué más se le exigió a los anteriores y posteriores? Siempre digo que si en una librería se necesita un encargado de la sección historia se busca que el empleado conozca y sea buen vendedor; ahora, si es una mujer tiene que ser San Martín, no solo saber sobre él. Hay que demostrar que sos excepcional y no hay por qué".

La decana manifestó que en la mayoría de los casos no hay gente que efectivamente quiere discriminar a las mujeres, sino que tiene naturalizada conductas que no ven, que las repite y que "efectivamente tiene una base profundamente machista, profundamente", y agregó: "Por eso hay que visibilizar, porque una vez uno lo visibiliza ya discrimina ese quiebre".

"Por primera vez en la Universidad Nacional del Litoral, de las diez facultades, hay cinco mujeres decanas. Son generaciones y generaciones de mujeres que vienen luchando para que después a una le toque estar en ese momento y en ese lugar. Son logros absolutamente colectivos", hizo hincapié Claudia Levin, que además fue la primera mujer presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho.

"Ojalá que entre todas y todos ayudemos a construir una sociedad más igualitaria y más inclusiva", cerró.

