Claudio Girardi, de la CGT local: "Un sector empresario presionó a sus empleados para que vayan a trabajar"

Patricia Bullrich: "Arrancó la mafia, no dejemos que rompan todo lo que estamos logrando"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/unosantafe/status/1788527375753589083&partner=&hide_thread=false SANTA FE | Este jueves continúa el paro provincial e inicia la huelga de la CGT: las actividades afectadas https://t.co/8eKDhCqsIM — UNO Santa Fe (@unosantafe) May 9, 2024

Por otra parte agregó: "Seguiremos manifestándonos de manera pacífica, teniendo en cuenta cómo se llegó a esta medida. El DNU y la actitud de este presidente, sus ministros y algunos legisladores con los derechos a trabajadores, jubilados y la industria nacional. La actitud con el bolsillo de los trabajadores y sobre todo el intento de privatización y la venta de todas las empresas nacionales".

"No hay una buena para quienes pensamos un país diferente con mayor inclusión. Y lo que vino a prometer que era mejorar la calidad de vida de la gente que no estaba bien, fue empeorarle la vida a los jubilados, los trabajadores, las pymes y los comercios. No hay una alternativa a la vista", abundó el gremialista.

"Sabemos que en muchos lugares hubo presión empresaria. También hay trabajadores que quieren ir a trabajar, con los cuales no estamos de acuerdo, pero lo han hecho igual. Pero sabemos que hay otros que lo hicieron porque corrían el riesgo de que los dejen sin trabajo o le descuenten el día. Cuando un empleador te pregunta si parás o no parás, es un apriete, o una forma de ejercer presión ya que el derecho a huelga es un derecho que tenemos garantizado por la Constitución. Con la consulta al delegado gremial sobre la decisión de los trabajadores, es suficiente", concluyó.