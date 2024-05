Para el titular de la CGT Santa Fe el "ajuste" y "la represión" del gobierno nacional "puede terminar con muertos"

" El pueblo no va a soportar el ajuste y va a terminar en algún momento estallando, sabemos que puede terminar con muertos. Porque la política de ajuste viene además con una política de represión de la ministra Bullrich", afirmó Girardi en diálogo con la prensa.

Comparó la actual situación con la del 2001, y defendió la afirmación ante la repregunta de un periodista. "El 2001 terminó con muertos. Cuando el ajuste sigue, de la forma que sigue, no solo va a haber un muerto por represión. Va a haber gente que se va a morir de hambre, gente que va a entrar en depresión", subrayó.

Este jueves continúa el paro provincial e inicia la huelga de la CGT: todas las actividades que estarán afectadas

El sindicalista participó este miércoles de la marcha docente de Amsafé. En ese marco, hizo referencia al paro nacional de la CGT de este jueves: "El paro es fruto de las políticas de ajustes, de políticas que no llevan a ningún lugar; donde el trabajador activo y pasivo pierde poder adquisitivo, derechos".

Y continuó: "No vemos un horizonte positivo. Despidos, suspensiones, baja de salario. La verdad que un panorama bastante complicado. Hoy, vemos que la casta somos los trabajadores y la oposición a esas políticas se va a ver reflejada en la medida de mañana"

"Cómo hace un jubilado con 240 mil pesos para vivir. No es que va a haber un muerto en la calle solamente. La gente va a entrar en desesperación y vamos a estar como en la década del 90. Lo advertimos", insistió.

Consultado por la ley Bases que comienza a debatirse en el Senado, Girardi señaló: "Le pedimos hoy al gobernador (Pullaro) que le diga a la senadora y al senador (nacionales) de su espacio político que no lo voten. Si quiere diferenciarse de Milei, no tienen que votar la ley Bases que castiga a los trabajadores. Pero además, cuando habla de blanqueo, de bajar el impuesto de bienes de capitales, sabemos que en tres años el país está desfinanciado. Milei, creo que es un tipo que pega la vuelta y se va del país y nos va dejar un gran problema el día que se le termine el mandato. Pero a los gobernadores hay que decirles que el país no se termina, que cada día parecemos más una colonia. Hay que salir, protestar, luchar. Y los gobernadores y legisladores nacionales también tienen que protestar y luchar".