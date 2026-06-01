Clima en Santa Fe: advertencia por niebla, baja visibilidad y pronóstico para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una advertencia violeta por niebla que afecta a los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad", informó el organismo

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto, húmeda, y una temperatura de 14.3º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 22°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien se mantiene la acción predominante del sistema de alta presión, se observa un cambio en la configuración de las masas de aire con aporte de aire frío en altura proveniente desde el sur/suroeste del continente, mientras que en superficie predomina el ingreso a la región central del país de aire relativamente cálido desde el este/noreste, lo que permite que las jornadas se presenten con nubosidad variable y mejoramientos temporales a lo largo de la semana, con posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales y temperaturas con suave tendencia en ascenso por lo menos hasta finales de la semana.

Martes con cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 12º y suave descenso de las máximas, 19º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste.

En tanto para el miércoles se espera cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 13º y máxima 18º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

Por último, jueves mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 14º y suave ascenso de las máximas, 23º. Vientos leves a moderados predominando del sector noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe