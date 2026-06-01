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Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 1 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

1 de junio 2026 · 07:13hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 1 de junio en SANTA FE

• 7:30 a 9:30:

-Padre Genesio, Pavón, Lehman y Grandoli

Reemplazo de poste

- Aristóbulo del Valle, Los Paraísos, Los Pinos y Las Acacias

Reemplazo de Postes

• 8 a 11: Por calle E. López entre RN 168 y San Francisco de Asís (La Guardia)

Reemplazo de Postes

• 8 a 12: Teniente Loza, Diagonal Obligado, Ponce de León y Pasaje Chubut

Reemplazo de Conductores

• 9:30 a 11:30:

- avenida López y Planes. Pedro Zenteno, Gutiérrez y San Lorenzo

Reemplazo de postes

- Las Acacias, Los Olmos, Los Paraísos y Los Pinos

Reemplazo de Postes

• 11:30 a 13:30:

-Misiones, Neuquén, Rivadavia hasta vías del ferrocarril

Mantenimiento

- Espora, Castelli, Echagüe y Piedras

Despeje de Electroductos

- avenida Peñaloza, J.P. López, Ricardo Aldao y Lamadrid

Reemplazo de postes

•14:30 a 15:30: Aristóbulo del Valle, Milenio de Polonia, 1 de mayo y Llerena

Retiro de línea

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe
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