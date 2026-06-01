La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 1 de junio en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este lunes
Cortes programados para este lunes 1 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
• 7:30 a 9:30:
-Padre Genesio, Pavón, Lehman y Grandoli
Reemplazo de poste
- Aristóbulo del Valle, Los Paraísos, Los Pinos y Las Acacias
Reemplazo de Postes
• 8 a 11: Por calle E. López entre RN 168 y San Francisco de Asís (La Guardia)
Reemplazo de Postes
• 8 a 12: Teniente Loza, Diagonal Obligado, Ponce de León y Pasaje Chubut
Reemplazo de Conductores
• 9:30 a 11:30:
- avenida López y Planes. Pedro Zenteno, Gutiérrez y San Lorenzo
Reemplazo de postes
- Las Acacias, Los Olmos, Los Paraísos y Los Pinos
Reemplazo de Postes
• 11:30 a 13:30:
-Misiones, Neuquén, Rivadavia hasta vías del ferrocarril
Mantenimiento
- Espora, Castelli, Echagüe y Piedras
Despeje de Electroductos
- avenida Peñaloza, J.P. López, Ricardo Aldao y Lamadrid
Reemplazo de postes
•14:30 a 15:30: Aristóbulo del Valle, Milenio de Polonia, 1 de mayo y Llerena
Retiro de línea
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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