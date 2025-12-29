Uno Santa Fe | Santa Fe | calor

Ola de calor: cómo actuar ante las altas temperaturas, recomendaciones y qué evitar

Una buena hidratación y no exponerse al sol entre las 10 y las 16. Adultos mayores y niños deben extremar los cuidados ante un posible golpe de calor

29 de diciembre 2025 · 10:33hs
Cuidados ante el golpe de calor

Cuidados ante el golpe de calor

Ante el inicio de una semana con advertencia de alerta amarilla por altas temperaturas, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Santa Fe, la región y el centro del país, conviene recordar algunos consejos para protegerse de las altas marcas térmicas y evitar un golpe de calor u otras descompensaciones.

La principal recomendación es mantener una buena hidratación y evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16.

Las recomendaciones ante el alerta amarilla

  • No tomar líquidos o comidas calientes o pesadas.
  • Mojarse el cuerpo con frecuencia.
  • Usar sombreros y protector solares.
  • Vestir ropa holgada, liviana, de algodón y colores oscuros.
  • No consumir bebidas con alcohol ya que aumentan la temperatura corporal y la pérdida de líquido. No es conveniente tomar cerveza ante la sed y el calor.
  • Evitar esfuerzos físicos o actividades deportivas exigentes.
  • Sentarse y descansar cuando sientan mareos o fatiga.
  • Ofrecer agua o jugos naturales a los niños en forma frecuente sin esperar a que los soliciten.
  • Dar el pecho más seguido a los bebés lactantes.
  • Nunca dejar a chicos dentro de un vehículo estacionado y cerrado, (ni a las mascotas).

Los síntomas de un golpe de calor

Los síntomas de un golpe de calor son dolor de cabeza palpitante, náuseas, temperatura corporal elevada, confusión, pérdida de conciencia, respiración y pulso rápido y fuerte, piel enrojecida, caliente y seca.

Ante cualquiera de estos síntomas es importante consultar al médico, trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado, ofrecerle agua, quitarle la ropa y mojar con agua fría todo el cuerpo. No se deben administrar medicamentos antifebriles, ni tampoco friccionar la piel con alcohol.

En caso que los síntomas persistan, concurrir a una guardia o llamar al 107 (Sies).

Población con mayor riesgo

  • Menores de cinco años y más aún menores de un año.
  • Personas mayores.
  • Quienes padecen enfermedades crónicas, cardíacas, renales, mentales o neurológicas.
  • Niños con fiebre por otra causa o diarrea.
  • Niños obesos o desnutridos.
  • Quienes tienen la piel quemada por el sol.
