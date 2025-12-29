Ola de calor: cómo actuar ante las altas temperaturas, recomendaciones y qué evitar

Una buena hidratación y no exponerse al sol entre las 10 y las 16. Adultos mayores y niños deben extremar los cuidados ante un posible golpe de calor

Ante el inicio de una semana con advertencia de alerta amarilla por altas temperaturas , emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Santa Fe , la región y el centro del país, conviene recordar algunos consejos para protegerse de las altas marcas térmicas y evitar un golpe de calor u otras descompensaciones.

La principal recomendación es mantener una buena hidratación y evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16.

Las recomendaciones ante el alerta amarilla

No tomar líquidos o comidas calientes o pesadas.

Mojarse el cuerpo con frecuencia.

Usar sombreros y protector solares.

Vestir ropa holgada, liviana, de algodón y colores oscuros.

No consumir bebidas con alcohol ya que aumentan la temperatura corporal y la pérdida de líquido. No es conveniente tomar cerveza ante la sed y el calor.

Evitar esfuerzos físicos o actividades deportivas exigentes.

Sentarse y descansar cuando sientan mareos o fatiga.

Ofrecer agua o jugos naturales a los niños en forma frecuente sin esperar a que los soliciten.

Dar el pecho más seguido a los bebés lactantes.

Nunca dejar a chicos dentro de un vehículo estacionado y cerrado, (ni a las mascotas).

Los síntomas de un golpe de calor

Los síntomas de un golpe de calor son dolor de cabeza palpitante, náuseas, temperatura corporal elevada, confusión, pérdida de conciencia, respiración y pulso rápido y fuerte, piel enrojecida, caliente y seca.

Ante cualquiera de estos síntomas es importante consultar al médico, trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado, ofrecerle agua, quitarle la ropa y mojar con agua fría todo el cuerpo. No se deben administrar medicamentos antifebriles, ni tampoco friccionar la piel con alcohol.

En caso que los síntomas persistan, concurrir a una guardia o llamar al 107 (Sies).

