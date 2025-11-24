Uno Santa Fe | Santa Fe | lunes

Lunes con buen tiempo y soleado en la ciudad de Santa Fe para despedir el finde XXL

24 de noviembre 2025 · 07:41hs
Lunes con buen tiempo y soleado en la ciudad de Santa Fe para despedir el finde XXL

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 17.7º y se espera que la máxima alcance los 30º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se espera para la jornada cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y vientos moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

En tanto el martes se espera una jornada con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima de 17° y máxima 33°. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al este/noreste.

Miércoles con cielo parcialmente nublado y con condiciones estables y temperaturas en ascenso: mínima 19° y máxima prevista de 34°. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste

Por último, jueves con condiciones inestables y probabilidad de lluvias débiles con cielo mayormente nublado. Temperaturas con mínimas en ascenso, 19° y máxima 31°.

• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región

