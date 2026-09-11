Histórico cambio en Santo Tomé: buscarán que Aguas Santafesinas asuma el servicio de agua y cloacas

La Provincia y el municipio de Santo Tomé anunciaron el inicio del proceso para que Aguas Santafesinas asuma la prestación directa del servicio en la ciudad. El cambio requerirá una transición y nuevas inversiones

Obras en el Tanque General Paz de la ciudad de Santo Tomé

La Provincia y el municipio de Santo Tomé anunciaron el inicio del proceso para que Aguas Santafesinas (ASSA) asuma la prestación directa del servicio de agua potable y cloacas en la ciudad. El objetivo es avanzar hacia un sistema con mayor capacidad de inversión y una estructura acorde al crecimiento poblacional de la localidad.

El anuncio fue realizado este viernes por autoridades provinciales y municipales, quienes destacaron que se trata de una decisión política de gran trascendencia para Santo Tomé , una de las principales ciudades de Santa Fe y actualmente una de las pocas localidades de esa escala que mantiene la prestación del servicio de agua y cloacas bajo administración municipal.

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El intendente de Santo Tomé explicó que el municipio viene trabajando desde hace más de dos años para alcanzar un acuerdo que permita iniciar el proceso de transferencia del servicio a Aguas Santafesinas. En ese marco, adelantó que enviará al Concejo Municipal una ordenanza para avanzar formalmente con la incorporación de la ciudad al sistema de la empresa provincial.

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Un sistema municipal que quedó chico frente al crecimiento de Santo Tomé

Durante la presentación, las autoridades remarcaron que el actual esquema de prestación fue diseñado hace décadas para una ciudad con una escala poblacional mucho menor.

La expansión urbana de Santo Tomé, sumada a las perspectivas de crecimiento vinculadas al nuevo puente y al desarrollo del área metropolitana Santa Fe-Santo Tomé, generaron la necesidad de contar con una infraestructura y una estructura de gestión con mayor capacidad técnica y financiera.

"El sistema tiene un esquema de administración obsoleto", señalaron durante el anuncio, al remarcar que la incorporación a ASSA permitirá avanzar en un proceso sostenido de mejoras.

Actualmente, Santo Tomé cuenta con unas 28.000 a 29.000 cuentas de agua y cloacas, mientras que Aguas Santafesinas presta el servicio de manera directa a unas 800.000 cuentas en distintas ciudades de la provincia.

Desde el gobierno provincial sostuvieron que la incorporación permitirá aprovechar la economía de escala de la empresa y mejorar la eficiencia de la prestación.

Agua y cloacas: qué cambia para los vecinos de Santo Tomé

Las autoridades aclararon que el traspaso no significará que los cambios se produzcan de manera inmediata. El proceso requerirá modificaciones normativas, planificación, inversiones y una etapa de transición que comenzará a desarrollarse en los próximos meses.

La incorporación de Santo Tomé implicará también que ASSA deberá asumir un sistema que presenta déficit de infraestructura y necesidades de inversión.

El objetivo planteado es que, en el mediano plazo, los vecinos puedan contar con un servicio de agua potable y cloacas de mayor calidad, con una empresa que dispone de equipos técnicos, ingenieros, recursos especializados y capacidad de inversión.

En paralelo, la Provincia recordó que ya se encuentra en construcción una cisterna destinada a mejorar el abastecimiento del sector suroeste de Santo Tomé, una obra que forma parte de las intervenciones que se vienen realizando sobre el sistema.

La Provincia habló de eficiencia y justicia

El ministro de Economía de Santa Fe destacó que la decisión de incorporar Santo Tomé a ASSA se sustenta en dos conceptos: eficiencia y justicia.

Según explicó, una empresa que administra un sistema de unas 800.000 cuentas puede aprovechar una estructura de costos y una economía de escala diferente a la que tiene un municipio que presta el servicio a unas 29.000 conexiones.

"La ganancia en eficiencia" alcanzaría tanto a los habitantes de Santo Tomé como a los actuales usuarios de ASSA, según planteó el funcionario.

También se puso el foco en la necesidad de equiparar las condiciones de prestación entre las dos márgenes del río Salado. Mientras los usuarios de ASSA cuentan con un sistema que recibe respaldo e inversiones del Estado provincial, hasta ahora la infraestructura de agua y cloacas de Santo Tomé dependía principalmente del financiamiento a través de las tasas municipales.

La incorporación permitiría que la ciudad acceda a un esquema de inversión similar al que tienen otras localidades donde la empresa provincial presta el servicio.

Un acueducto metropolitano para Santo Tomé y otras localidades

El anuncio sobre ASSA estuvo acompañado por otra iniciativa vinculada al futuro abastecimiento de agua potable en el área metropolitana. La Provincia anticipó que trabaja en la habilitación de un proyecto para construir, con financiamiento privado, un ramal desde el acueducto de Desvío Arijón hacia sectores de Santo Tomé, Sauce Viejo y otras áreas del oeste del río Salado.

La iniciativa contempla que distintos actores privados vinculados al desarrollo de urbanizaciones puedan financiar la infraestructura necesaria para llevar agua potabilizada proveniente del sistema de acueductos provinciales.

Para avanzar, el gobierno provincial prepara un decreto que permitirá otorgar la factibilidad técnica para el desarrollo del proyecto, siempre bajo la condición de que la obra sea financiada por el sector privado.

Desde la Provincia remarcaron que la iniciativa no implicaría una erogación del Tesoro provincial y que permitiría acompañar el crecimiento urbano de la zona con una nueva fuente de abastecimiento de agua potable.

Un cambio de escala para Santo Tomé

La incorporación de Santo Tomé a Aguas Santafesinas abre un proceso que las autoridades definieron como de largo plazo y que requerirá distintas etapas administrativas, técnicas y de infraestructura.

El objetivo final es reemplazar el actual esquema municipal por una prestación integrada al sistema provincial y avanzar hacia una infraestructura capaz de acompañar el crecimiento de la ciudad y su integración cada vez mayor con Santa Fe y el área metropolitana.

La decisión también se vincula con el escenario de transformación que atraviesa Santo Tomé, especialmente a partir de la futura construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé, que las autoridades consideran estratégico para el desarrollo urbano y económico de toda la región.