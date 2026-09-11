La provincia repartirá 60.000 preservativos para los Juegos Suramericanos: cuántos recibirá cada atleta

Más de 4.000 deportistas de 15 países participarán de la competencia que se disputará del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Esto se enmarca como una medida de prevención de ITS

Cada atleta que dispute los Juegos Suramericanos recibirá un promedio de 15 preservativos durante su estadía en Santa Fe

Cada atleta que dispute los Juegos Suramericanos , que están por iniciar en la provincia de Santa Fe , recibirá un promedio de 15 preservativos durante su estadía , medida que responde a la prevención y el cuidado de la salud de cada uno de los más de 4.000 deportistas de 15 países que participarán.

Durante dos semanas, del 12 al 26 de septiembre , se llevarán a cabo los Juegos Suramericanos , una competencia que se desarrolla cada cuatro años por parte de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) .

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En esta ocasión, las delegaciones sentarán base en las villas deportivas de Rosario, Santa Fe y Rafaela, lugares donde se repartirán los 60.000 preservativos dispuestos para la competencia.

Desde la organización explicaron que esta medida, que se desarrolla también en otros eventos deportivos, es realizada con el objetivo de prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) entre los deportistas.

Aquellos profilácticos que no se utilicen serán incorporados al sistema sanitario santafesino una vez que concluya la competencia.

En el evento multideportivo más importante de América del Sur se disputarán 43 deportes y 60 disciplinas. En 2026, la provincia de Santa Fe será sede y, por primera vez, la competencia se desarrollará en tres ciudades, con un nuevo proyecto organizador, infraestructura renovada, nuevos escenarios y una visión estratégica de legado.