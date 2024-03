Colectivos: UTA lanzó un paro por tiempo indeterminado del servicio urbano desde este jueves

Desde UTA comunicaron la decisión a raíz de la falta del pago completo de los sueldos de febrero. De no abonarse la totalidad este jueves, el paro continuará.

La crisis del transporte urbano de colectivo parece no tener fin. Una problemática cíclica. Todos los meses ocurre lo mismo. Los empresarios no abonaron el total de los sueldos del mes de febrero a los trabajadores y UTA lanzó un paro para este jueves. La medida entrará en vigencia desde la media noche y nos descartan más días de paro si el dinero faltante no se deposita en las próximas horas.