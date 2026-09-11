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Robaron ocho aires acondicionados del Centro de Salud de Bº San Martín y la falta de climatización afecta la atención

El hecho fue descubierto por los trabajadores al comenzar la semana en el establecimiento de Estrada y Alberti. Se llevaron las unidades exteriores de equipos split y dos aparatos de ventana. El robo se suma a otros episodios registrados en instituciones de la zona.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

11 de septiembre 2026 · 18:22hs
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Robo en San Martín. Desconocidos sustrajeron 8 aires acondicionados del Centro de Salud.

Robo en San Martín. Desconocidos sustrajeron 8 aires acondicionados del Centro de Salud.

El Centro de Salud San Martín, ubicado en la esquina de Estrada y Alberti, fue víctima de un nuevo robo que dejó al establecimiento sin parte de los equipos de climatización necesarios para el funcionamiento de sus consultorios.

El hecho fue descubierto por los trabajadores al comenzar la semana, cuando advirtieron que delincuentes habían ingresado al lugar y desmontado distintos equipos de aire acondicionado.

Entre los elementos sustraídos se encuentran las unidades exteriores de varios equipos split y dos aires acondicionados de ventana.

Los únicos aparatos que permanecieron en el establecimiento fueron aquellos que contaban con estructuras metálicas de protección, lo que habría impedido que fueran retirados.

El robo afecta a trabajadores y pacientes

La falta de climatización generó preocupación entre los trabajadores debido a las condiciones en las que deben continuar desarrollándose las tareas y la atención médica.

El problema repercute tanto en el personal como en los pacientes que concurren diariamente al centro de salud y, según el sector afectado, algunos empleados debieron recurrir a elementos propios para intentar afrontar las altas temperaturas.

Por las características del robo, se estima que los delincuentes tuvieron que permanecer un tiempo dentro del establecimiento para desmontar los equipos y retirar sus componentes.

LEER MÁS: Nuevo robo en el centro de salud de barrio Las Lomas: pacientes y trabajadores quedaron sin calefacción

No es el primer robo en instituciones de la zona

El episodio se suma a otros hechos recientes registrados en establecimientos públicos del sector.

Días atrás, delincuentes sustrajeron placas de la Escuela San Martín, ubicada a pocas cuadras del centro de salud.

Además, semanas atrás, el Centro de Salud del barrio Pompeya había sufrido un robo similar, con la sustracción de equipos de aire acondicionado.

La reiteración de estos episodios volvió a poner bajo la lupa la seguridad de instituciones públicas que dependen de estos elementos para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y atención.

Buscan una solución para restablecer la climatización

Tras el robo, el personal del Centro de Salud San Martín espera que puedan recuperarse los equipos sustraídos o que se encuentre una alternativa para reemplazarlos.

Mientras tanto, la pérdida de los aires acondicionados representa una dificultad concreta para el funcionamiento cotidiano de los consultorios y para las condiciones en las que trabajadores y pacientes deben permanecer en el establecimiento.

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