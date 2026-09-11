Ley Ema: la ciudad de Santa Fe adhirió a la normativa que busca prevenir la violencia digital en las escuelas

La iniciativa de la concejala Jorgelina Mudallel busca acompañar la normativa provincial que establece protocolos, capacitación y herramientas de prevención y asistencia frente a situaciones de violencia digital que afecten a niñas, niños y adolescentes.

Adhesión a Ley Ema. El Concejo Municipal de Santa Fe adhirió a la normativa provincial que previene la violencia digital en escuelas.

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó en su última sesión una iniciativa de la concejala Jorgelina Mudallel mediante la cual expresó su beneplácito y adhirió a la Ley Provincial N.º 14.471, conocida como Ley Ema .

La normativa establece un sistema obligatorio para prevenir, detectar y abordar de manera integral las violencias digitales que se producen o amplifican mediante el uso de tecnologías en los ámbitos educativos, tanto públicos como privados.

Con esta legislación, Santa Fe se convirtió en la primera jurisdicción del país en contar con una norma específica para el abordaje de esta problemática en las escuelas.

Una ley inspirada en la historia de Ema Bondaruk

Mudallel explicó que la normativa surgió a partir de la historia de Ema Bondaruk, una adolescente que atravesó una situación de exposición de su intimidad y falleció en 2024.

“Esta ley fue recientemente aprobada en la Cámara de Diputados de la Provincia y busca abordar las violencias digitales en los ámbitos educativos”, señaló la concejala.

Y agregó: “Está inspirada en la historia de Ema Bondaruk, una niña que a los 15 años se quitó la vida porque se divulgaron imágenes sobre su intimidad”.

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La legislación fue impulsada por Laura Sánchez, mamá de Ema, quien promovió la creación de herramientas institucionales para prevenir situaciones similares y fortalecer la respuesta de las comunidades educativas.

Prevención, capacitación y acompañamiento

La Ley Ema contempla distintas herramientas para que las instituciones educativas puedan prevenir, detectar y actuar ante situaciones de violencia digital.

Entre sus principales medidas incorpora protocolos de actuación, contenidos educativos, instancias de capacitación y mecanismos de acompañamiento integral para las víctimas.

El objetivo es que las escuelas cuenten con herramientas concretas para intervenir ante situaciones que puedan afectar la intimidad, la integridad y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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Mudallel pidió políticas sostenidas en el tiempo

La concejala destacó la necesidad de que el abordaje de estas situaciones no quede limitado a respuestas posteriores a los hechos, sino que incluya políticas de prevención y acompañamiento permanentes.

“Nos parece fundamental trabajar en estas problemáticas, con instituciones preparadas y con políticas públicas sostenidas en el tiempo para poder abordar un problema social como es el suicidio”, sostuvo.

En ese sentido, la adhesión aprobada por el Concejo busca acompañar desde el ámbito municipal una política provincial destinada a fortalecer la prevención y la respuesta frente a las distintas formas de violencia que pueden producirse a través de las tecnologías.

Un problema que atraviesa a las comunidades educativas

La violencia digital puede incluir la difusión no consentida de imágenes íntimas, el hostigamiento, la exposición de información personal y otras prácticas que pueden afectar especialmente a adolescentes.

La incorporación de protocolos y capacitaciones apunta a que docentes, autoridades escolares y familias puedan identificar señales de alerta y actuar de manera coordinada ante estas situaciones.

Con la adhesión del Concejo, la ciudad de Santa Fe acompaña así la implementación de la Ley Ema y suma su respaldo a una normativa que busca convertir a la prevención de las violencias digitales en una política permanente dentro de las comunidades educativas.