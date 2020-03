Comenzaron las clases en la provincia de Santa Fe

Tras 48 horas de paro por parte de los gremios de Amsafé y Sadop, la provincia de Santa Fe comenzó este miércoles con el ciclo lectivo 2020. Las medidas de fuerza fueron por el rechazo a la oferta del gobierno provincial del aumento del 3 por ciento más 870 pesos de material didáctico y otros 1.210 pesos de Fonid y los gremios esperan una nueva convocatoria y una propuesta "decente".

Masiva movilización

El lunes frente a la Regional IV de educación en la capital provincial, los docentes se hicieron sentir en un acto multitudinario. "Hay que tener voluntad política para convocar a una paritaria y tener una oferta mejor", dijo desde el escenario Sonia Alesso, titular de Amsafé provincial. E hizo una llamado a los trabajadores: "La organización, la pelea, es la única que nos va a garantizar las 48 horas de paro y si no hay propuesta, las otras 48. No se resuelve por Facebook una marcha provincial, dejémoslo claro. Sentados en su casa, opinando por Facebook sobre Amsafé no vamos a garantizar el aumento salarial. Miles de docentes en la calle frente a la Casa de Gobierno el día 12. La tarea es militar en cada lugar, en cada escuela esa movilización".

Asimismo Pedro Bayúgar, secretario de Sadop expresó a UNO: "Esperamos una convocatoria obviamente porque indudablemente queremos arreglar, acordar, queremos tener un mejor salario. Es bueno recordar que el año pasado, a pesar de que las clases tenían que empezar el 1 de marzo, terminamos arreglando el 12 de abril. Que transcurra un mes y medio como en 2019 no nos gustaría, no quisiéramos. Ojalá no sea así y que esta semana se resuelva. En la ciudad de Santa Fe empezaron las clases en 10 colegios nada más, pero con acatamientos parciales, de 120 totales. El paro se hizo en un 90 por ciento de las instituciones".

Nueva convocatoria

El gobierno de Omar Perotti ya está trabajando en la elaboración de una nueva propuesta ya que no tiene tiempo para perder. La convocatoria no se va a hacer en medio de un paro y desde el Ministerio aclararon que no la van a dar a conocer por los medios. Pero la medida de fuerza prevista para la semana que viene no le da mucho margen al gobierno. Por eso se especula que el próximo miércoles saldrá la comunicación para las entidades gremiales fijando la fecha de la próxima reunión.