Tras la reunión del pasado lunes, Jorge Hoffmann, secretario general de ATE prefirió no dar detalles de la oferta presentada por el gobierno y fundamentó: "En una negociación no tiene sentido decir lo que no fue".

paro 4.jpg Imágenes del paro Prensa ATE

paro 5.jpg Imágenes del paro Prensa ATE

Igualmente, el titular de UPCN deslizó con relación al ofrecimiento rechazado: "Uno de los argumentos nuestros era que no queríamos más sumas fijas (como lo explicamos varias veces) pero el porcentaje que nos ofrecen no es satisfactorio. Para nosotros es insuficiente".

Consultado sobre si la negociación está cerrada, Hoffmann respondió: "Posibilidades de volver a juntarse hay en la medida de que el gobierno cambie de postura. Si después del miércoles, el gobierno modifica su situación, escucha nuestro reclamos, estamos predispuestos a escucharlo y a debatir".

Quienes se sumaron a la jornada de propuesta fueron los gremios de los trabajadores de la salud. Por el lado del Sindicato de Médicos de la República Argentina (Amra) Seccional Santa Fe se rechazó la oferta de incremento salarial del gobierno y anunciaron un paro de 24 horas desde la hora cero de este miércoles. Según informaron desde el sindicato, la modalidad será sin asistencia a los lugares de trabajo y solo se mantendrán las guardias mínimas Covid y no Covid.

paro tres.jpg Imágenes del paro Prensa ATE

Quienes también anunciaron un paro fueron los profesionales de la salud nucleados en Siprus. Desde el sindicato, denunciaron que el gobierno "le sigue dando la espalda a las necesidades de los trabajadores de la salud" y solicitan: "Pase a planta, recomposición salarial, cambio de escalafón, incorporación al básico de sumas en negro".