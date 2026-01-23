Uno Santa Fe | Santa Fe | cloaca

Con tecnología inédita en el país, comienza la rehabilitación estructural de la cloaca máxima de Bulevar

La obra permitirá renovar el histórico colector cloacal sin interrumpir el servicio, mediante un sistema innovador que crea un nuevo conducto dentro del existente y beneficiará a una de las zonas más transitadas de la ciudad.

23 de enero 2026 · 09:49hs
Con tecnología inédita en el país, comienza la rehabilitación estructural de la cloaca máxima de Bulevar

La ciudad de Santa Fe se prepara para poner en marcha una de las obras de saneamiento más importantes de las últimas décadas: la rehabilitación estructural del colector general cloacal de Boulevard, un conducto con más de 50 años de antigüedad que atraviesa una de las zonas más transitadas de la capital provincial. Así lo confirmó Darío Boscarol, director de Aguas Santafesinas

obra cloaca central
Obra para la reparación del colector cloacal

Obra para la reparación del colector cloacal

La primera etapa de la obra se llevará adelante en el tramo comprendido entre calles San Martín y Francia, un sector crítico donde ya se habían registrado inconvenientes, como los ocurridos en la intersección de Urquiza y 9 de Julio. Según explicó Boscarol a los micrófonos de LT10, este sector fue elegido estratégicamente para dejar completamente rehabilitado el colector y evitar futuras fallas estructurales.

socavon 9 de julio y bv pellegrini.jpg
Socavón de Bv. Pellegrini y 9 de Julio.

Socavón de Bv. Pellegrini y 9 de Julio.

Tecnología inédita en Argentina

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la metodología innovadora que se utilizará para la limpieza y reparación del conducto, ubicado a 8 metros de profundidad, con un diámetro de 1,70 metros y tramos de hasta 200 metros entre bocas de registro. “Es prácticamente imposible realizar una limpieza manual en los más de 3.000 metros del colector”, explicó Boscarol.

Para resolverlo, se empleará un sistema robotizado, similar a una draga, que se desplaza por el interior del caño, impulsa el material sólido acumulado y permite su reciclado, mientras el líquido es reinyectado al sistema.

La gran novedad es que este proceso se realiza con la cloaca en funcionamiento, sin necesidad de interrumpir el servicio.

reparacion cloaca aguas santafesinas.jpg
La obra de reparación de la cloaca

La obra de reparación de la cloaca

Un caño nuevo dentro del caño viejo

Una vez finalizada la limpieza, se activará el bypass cloacal y comenzará la etapa más compleja: el envainado interno del colector. Este procedimiento consiste en introducir una malla siliconada flexible —similar a una cámara desinflada— que se adapta a las deformaciones del conducto original. Luego, se infla con aire caliente y se solidifica mediante un tren de rayos ultravioleta, formando una estructura rígida.

“Queda como una fibra de vidrio, es decir, un nuevo caño dentro del caño viejo”, resumió el funcionario.

Cuándo empiezan las obras

  • Fin de febrero: inicio de la limpieza del colector
  • Mayo: comienzo del envainado interno

Esta intervención forma parte de un plan integral de saneamiento que apunta a garantizar el correcto funcionamiento del sistema cloacal por varias décadas.

Quiénes ejecutan la obra

La licitación contó con la participación de empresas nacionales e internacionales. Finalmente, la adjudicación recayó en una UTE conformada por la firma brasileña Sanit y la empresa local Wilkinson, seleccionada por su experiencia específica en este tipo de trabajos de gran escala.

Boscarol también destacó que esta obra se enmarca en un plan provincial de renovación de redes, con una inversión inicial de 6.000 millones de pesos en la ciudad de Santa Fe, que finalizará en abril.

Además, la Provincia prevé una inversión total de 21.000 millones de pesos para la renovación integral de redes de agua y cloacas en distintas localidades, entre ellas Rosario, Rafaela, Esperanza, Reconquista y San Lorenzo.

• LEER MÁS: Más de 3.000 metros de conducto y sin romper la calle: cómo será la inédita obra de reconstrucción total de la cloaca máxima

cloaca obra Bulevar
Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

El Gobierno Nacional aumentó las recompensas por información sobre los niños desaparecidos Loan y Lian

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

