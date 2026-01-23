Con tecnología inédita en el país, comienza la rehabilitación estructural de la cloaca máxima de Bulevar

La obra permitirá renovar el histórico colector cloacal sin interrumpir el servicio, mediante un sistema innovador que crea un nuevo conducto dentro del existente y beneficiará a una de las zonas más transitadas de la ciudad.

La ciudad de Santa Fe se prepara para poner en marcha una de las obras de saneamiento más importantes de las últimas décadas : la rehabilitación estructural del colector general cloacal de Boulevard , un conducto con más de 50 años de antigüedad que atraviesa una de las zonas más transitadas de la capital provincial. Así lo confirmó Darío Boscarol , director de Aguas Santafesinas

La primera etapa de la obra se llevará adelante en el tramo comprendido entre calles San Martín y Francia , un sector crítico donde ya se habían registrado inconvenientes, como los ocurridos en la intersección de Urquiza y 9 de Julio . Según explicó Boscarol a los micrófonos de LT10, este sector fue elegido estratégicamente para dejar completamente rehabilitado el colector y evitar futuras fallas estructurales.

socavon 9 de julio y bv pellegrini.jpg Socavón de Bv. Pellegrini y 9 de Julio.

Tecnología inédita en Argentina

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la metodología innovadora que se utilizará para la limpieza y reparación del conducto, ubicado a 8 metros de profundidad, con un diámetro de 1,70 metros y tramos de hasta 200 metros entre bocas de registro. “Es prácticamente imposible realizar una limpieza manual en los más de 3.000 metros del colector”, explicó Boscarol.

Para resolverlo, se empleará un sistema robotizado, similar a una draga, que se desplaza por el interior del caño, impulsa el material sólido acumulado y permite su reciclado, mientras el líquido es reinyectado al sistema.

La gran novedad es que este proceso se realiza con la cloaca en funcionamiento, sin necesidad de interrumpir el servicio.

reparacion cloaca aguas santafesinas.jpg La obra de reparación de la cloaca gentileza

Un caño nuevo dentro del caño viejo

Una vez finalizada la limpieza, se activará el bypass cloacal y comenzará la etapa más compleja: el envainado interno del colector. Este procedimiento consiste en introducir una malla siliconada flexible —similar a una cámara desinflada— que se adapta a las deformaciones del conducto original. Luego, se infla con aire caliente y se solidifica mediante un tren de rayos ultravioleta, formando una estructura rígida.

“Queda como una fibra de vidrio, es decir, un nuevo caño dentro del caño viejo”, resumió el funcionario.

Cuándo empiezan las obras

Fin de febrero : inicio de la limpieza del colector

: inicio de la Mayo: comienzo del envainado interno

Esta intervención forma parte de un plan integral de saneamiento que apunta a garantizar el correcto funcionamiento del sistema cloacal por varias décadas.

Quiénes ejecutan la obra

La licitación contó con la participación de empresas nacionales e internacionales. Finalmente, la adjudicación recayó en una UTE conformada por la firma brasileña Sanit y la empresa local Wilkinson, seleccionada por su experiencia específica en este tipo de trabajos de gran escala.

Boscarol también destacó que esta obra se enmarca en un plan provincial de renovación de redes, con una inversión inicial de 6.000 millones de pesos en la ciudad de Santa Fe, que finalizará en abril.

Además, la Provincia prevé una inversión total de 21.000 millones de pesos para la renovación integral de redes de agua y cloacas en distintas localidades, entre ellas Rosario, Rafaela, Esperanza, Reconquista y San Lorenzo.

