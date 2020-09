Un grupo de comerciantes autoconvocados llevaron su enojo hasta Casa de Gobierno en desacuerdo por las nuevas medidas anunciadas a través del Decreto Provincial Nº 954/20, por el cual algunos de ellos no podrán abrir sus puertas.

Junto a los comerciantes están presentes dueños de gimnasios, de complejos de pádel y de fútbol 5, peluqueros, podólogos y cosmetólogos, quienes tampoco están habilitados para trabajar.

Desde la Municipalidad brindaron precisiones sobre la restricciones que se anunció el pasado viernes con las nueva modalidad por el coronavirus que se implementa en Santa Fe y Santo Tomé desde el sábado 12 de septiembre y hasta el 26, y el comercio minorista de rubros esenciales de Santa Fe ciudad está habilitado a funcionar en los mismos horarios que lo venía haciendo, siempre de corrido. La venta de esos rubros está habilitada tanto en locales individuales como en mercados o ferias de hasta ocho puestos.

En cuanto al comercio minorista de rubros no esenciales, se informa que en la ciudad de Santa Fe podrá funcionar solo en locales de proximidad y de 14 a 19.30. Para aquellos locales que funcionen en la zona céntrica (delimitada por Suipacha, Urquiza, General López, Rivadavia y 27 de Febrero) solo estará habilitada la venta a través de delivery o take away. Para el resto de la ciudad, además de esas dos modalidades, se habilita la venta presencial, con los alcances del artículo 3º del Decreto Provincial N° 954/20.