Comercio: el 75 por ciento apoya el horario corrido

Por estas horas se está terminando de confeccionar el resultado de un relevamiento realizado por el Centro Comercial de Santa Fe con más de 400 comercios de la ciudad, es decir, una encuesta sobre el horario de atención al público. Los datos arrojados indican que un 75 por ciento de los comerciantes encuestados observan con buenos ojos la continuidad del horario corrido pospandemia, obviamente, que con algunos puntos concretos a debatir como rubros, zonas y durante qué época del año.

En diálogo con #UNOEnLaRadio, el programa radial de UNO Santa Fe que se emite de lunes a viernes desde las 16 por Sol 91.5, el presidente del Centro Comercial de Santa Fe, Martín Salemi, sostuvo que "el debate sobre el horario comercial es muy positivo" y manifestó: "Tenemos que dejar atrás la Santa Fe que duerme la siesta".

"El tema del horario en el comercio santafesino es un debate que se está dando. Estamos realizando un relevamiento de más de 400 comercios, en el 75 por ciento ya está disponible el horario corrido, con los empleados. Obviamente esta opción siempre pensado en un período de ocho meses que iría desde marzo a octubre, teniendo en cuenta las épocas de siestas con elevadas temperaturas" , sostuvo Salemi.

La realidad es que, hoy por hoy, los trabajadores del sector comercial se encontraron con la vida familiar y social después de las 18, cuando antes esa posibilidad estaba muy limitada debido a los cierres entre los 20 y 21. Sondeando a santafesinos relacionados de forma estrecha a la actividad comercial, todos coinciden en afirmar que "lo único que hizo el comerciante era irse a cocinar, descansar y esperar el otro día para volver a trabajar".

Actualmente el horario comercial en la ciudad es de 10 a 18 de lunes a viernes; los sábados se extiende una hora más: de 9 a 18. "Hasta ahora vamos a seguir así, pero no se descarta pedir una hora más de trabajo a la mañana para empezar a las 9, pero hasta tanto la situación de la pandemia no se relaje, no tendremos una extensión mayor", resaltó el presidente del Centro Comercial.

Claro está que la situación económica del sector viene muy golpeada y así permanecerá hasta tanto no se active la economía de la mano de acciones profundas y ayudas concretas del Estado. Pero la discusión del horario corrido en la ciudad siempre provocó controversia, independientemente de la realidad que muestra la pandemia por Covid-19.

Un año perdido

Desde el Centro Comercial observan con preocupación la falta de medidas firmes por parte del Estado para la reactivación de lo que consideran "un año prácticamente perdido". "Hay que entender que luego de septiembre van a comenzar a presentarse todos los impuestos y servicios no pagos, alquileres pospuestos, cuotas de créditos, entre otros gastos; y todo esto de algún modo hay que pagarlo", resaltó Martín Salemi.

"Tenemos que buscar terminar el 2020 del mejor modo, esperando la reactivación del sector el próximo año con acciones por parte de los gobiernos que sean concretas, focalizadas netamente en reactivar la economía. Necesitamos medidas estructurales, un auxilio total a las empresas pensando en que las mismas se financien con tasas acordes y a plazos, no a 12 meses, porque esta crisis caló muy profundo", subrayó el referente del Centro Comercial.

"De todas las crisis hay que sacar algo positivo, de lo contrario tenemos que cerrar muchas puertas", dijo Salemi y afirmó: "En este contexto, observamos un crecimiento muy marcado en el comercio en línea local. Veníamos con una utilización del 12 por ciento de canales alternativos de ventas, prepandemia, y en la actualidad estamos en el 54 por ciento. La mitad de los comercios santafesinos ha incursionado en alguna metodología de conversión en línea con una vidriera de millones de potenciales clientes, que presenta costos menores, pero demanda más tiempo de dedicación ".

