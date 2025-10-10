Comienzo de fin de semana XXL con sol, temperaturas en ascenso y algo de inestabilidada en la ciudad de Santa Fe Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona 10 de octubre 2025 · 07:42hs

José Busiemi

El comienzo de viernes feriado en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, buen tiempo por el momento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 15.7º y se espera que la máxima alcance los 32º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables, lentamente comenzarán a inestabilizarse con el cielo mayormente despejado, con nubosidad variable en aumento. Vientos moderados del sector norte/noreste, incrementándose a regulares por momentos, durante el transcurso de la jornada.

En tanto para el sábado se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramiento temporales y condiciones algo inestables a inestables con posibilidad de lluvias débiles a moderadas hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas en ascenso: mínima 17º y máxima 34º. Vientos moderados a regulares por momentos del sector nor/noreste, rotando al nor/noroeste y luego al sur/suroeste.

Por último, domingo con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse durante la jornada. Condiciones algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas, durante las primeras horas del día. Temperaturas en descenso: mínima 10º y máxima 25º. Vientos moderados a regulares por momentos del sector sur/suroeste, rotando al suroeste y disminuyendo gradualmente su intensidad. • LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región