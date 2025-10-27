Uno Santa Fe | Santa Fe | lunes

Comienzo de semana con un lunes soleado y algo fresco en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

27 de octubre 2025 · 08:04hs
José Busiemi

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco, algo de viento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 17.8º y se espera que la máxima alcance los 23º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa el ingreso de una nueva masa de aire frío, la cual debería mantenerse actuando hasta por lo menos mediados de semana, para luego ir perdiendo potencia y permitir nuevamente ingreso de aire cálido hacia finales de la semana. Esta situación genera que a lo largo de la jornada comience a incrementarse la nubosidad, extendiéndose hasta por lo menos principios del miércoles, para luego tender a despejarse, manteniendo la variación de las temperaturas con un comportamiento muy acotado. Durante este proceso podrían observarse algunas lluvias débiles o lloviznas, durante la jornada de mañana pero la probabilidad se mantiene baja.

Martes con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche pero con condiciones estables y una baja posibilidad de lluvias débiles o lloviznas durante la jornada. Temperaturas en descenso: mínima 10º y máxima 16º. Vientos moderados del sector sur/sureste, rotando al sureste y perdiendo intensidad a lo largo de la jornada.

En tanto el miércoles se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse con el correr de las horas. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 11º y suave ascenso de las máximas, 21º. Vientos leves del sector sur/sureste, rotando al este.

Por último, jueves mayormente despejado, con alguna nubosidad, durante las primeras horas del día. Condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 12º y suave ascenso de las máximas, 23º. Vientos leves a moderados del sector este.

