Cómo queda la escala salarial para el sector policial luego del decreto firmado por el gobernador

Pullaro comunicó que ningún policía ni agente penitenciario va a percibir menos de un sueldo de $1.350.000. Además, habrá adicionales según la peligrosidad de la tarea y la conflictividad de cada ciudad

El gobernador Maximiliano Pullaro anunció una mejora salarial para policías y personal del Servicio Penitenciario que desactivó la protesta que se desarrollaba desde la semana pasada frente a la sede de Jefatura en Rosario y en la ciudad de Santa Fe.

El anuncio del mandatario provincial fue bien recibido por la Policía, que retomó su trabajo habitual desde las 18 del miércoles. “Entendemos que fue un reclamo justo y genuino por parte de las fuerzas de seguridad”, señaló Pullaro en la conferencia de prensa.

El Gobierno de Santa Fe fijó un nuevo piso salarial y Pullaro aseguró que “ningún policía de Santa Fe, ni hombre o mujer del Servicio Penitenciario, va a percibir menos de un sueldo de $1.350.000”, incluyendo al personal técnico-administrativo y a quienes se desempeñan en el 911.

Además, explicó que –con la incorporación al sueldo de la garantía de canasta básica y el aumento de la tarjeta alimentaria– “ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de $1.438.835”.

Adicionales

Si ese mismo suboficial cumple tareas de calle en Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria o Santo Tomé, recibirá un plus de $500.000, por lo que su ingreso total será de $1.938.835.

Pullaro agregó: “Si este policía maneja el vehículo policial, con el riesgo que eso implica, va a ganar $2.188.835 por mes a partir de febrero”.

Para el personal del Comando Radioeléctrico, el Cuerpo de Guardia de Infantería y otras secciones con adicionales específicos, precisó que percibirán $2.084.000 si no conducen y $2.334.535 si manejan patrullero.

Estos suplementos estarán “estratificados en tres niveles según la peligrosidad de la tarea y la conflictividad de cada ciudad”, porque –dijo– “no es lo mismo patrullar una zona de alta violencia que otra de menor tensión”.

“El piso salarial de $1.350.000 alcanza a todos los policías y al personal penitenciario. A eso se suma la tarjeta alimentaria de $186.000 mensuales para quienes cumplen tareas operativas. Si pertenecen a determinados grupos, se agregan pluses de $146.000 o $256.000. Además, en las ciudades con mayor conflictividad, el adicional por tarea operativa será de $500.000, y de $250.000 si conducen un vehículo policial”, resumió el mandatario provincial. Y reiteró: “En términos generales, quienes realicen tareas operativas en las ciudades de mayor conflictividad podrán percibir alrededor de $2.334.000 si conducen vehículos y pertenecen a grupos especiales. El mínimo para estos casos será de aproximadamente $1.938.000”.

Pullaro comunicó que las disposiciones quedarán establecidas en el decreto que firmó al término de la conferencia. “El esquema será estratificado en tres niveles, según la peligrosidad y la dedicación que requiera la tarea. No es lo mismo una ciudad con alta conflictividad que otra con menor incidencia delictiva. En localidades de menor escala, el plus será de $250.000, y en las denominadas ‘zona verde’, de $150.000. Será un esquema escalonado para todo el personal que preste servicio operativo”, detalló.

De la conferencia, realizada en la sede de Gobierno en Rosario, participaron también el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Luis Maldonado.

El decreto del gobernador

decreto aumento policias

