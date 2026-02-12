Madelón define el equipo y apuesta a la competencia interna ante San Lorenzo

Tras una semana de pruebas, Leo Madelón apuesta a la rotación para potenciar confianza y rendimiento. Unión jugará este viernes a las 22.15 ante San Lorenzo.

En tiempos donde la impaciencia suele dominar el análisis, Leonardo Madelón eligió otro camino: rotar, observar y generar competencia interna . No se trata de desorientación ni de ensayo sin rumbo, sino de una búsqueda deliberada por fortalecer la confianza individual y elevar el rendimiento colectivo . Tras varios movimientos tácticos durante la semana, el entrenador de Unión ya tiene definido el once que enfrentará a San Lorenzo este viernes a las 22.15 en el estadio 15 de Abril.

La idea del cuerpo técnico fue clara desde el inicio: ampliar la base de minutos, sostener la intensidad y comprometer a todos los futbolistas con el plan de juego. En un torneo corto y exigente, la gestión del plantel es tan determinante como el dibujo táctico. Madelón entiende que la confianza no se declama, se construye, y que un jugador respaldado suele responder con mejores decisiones en los momentos de presión.

Ajustes tácticos y baja sensible

Dentro de esa lógica aparecen las variantes. Luego de distintas pruebas, el entrenador optaría por la salida de Bruno Pitton y el ingreso de Franco Fragapane como volante, una modificación que busca mayor dinámica en tres cuartos y mejor conexión con los delanteros. En paralelo, Del Blanco retrocederá al lateral izquierdo, movimiento que apunta a mejorar la salida desde el fondo y otorgar mayor proyección por banda sin resignar equilibrio defensivo.

La modificación obligada llega por la lesión de Valentín Fascendini, quien sufrió una rotura parcial de fibras en el isquiotibial izquierdo y podría permanecer entre tres y cinco semanas fuera de las canchas. Su reemplazante será Juan Pablo Ludueña, que asumirá la responsabilidad de sostener la firmeza en la zaga y mantener la coordinación en la última línea, especialmente en el juego aéreo y las coberturas cruzadas.

Un once pensado para competir

Con estos movimientos, Unión saldría a la cancha con: Mansilla; Vargas, Rodríguez, Ludueña, Del Blanco; Palacios, Mauro Pitton, Profini, Fragapane; Tarragona y Estigarribia. El esquema proyecta un equipo compacto, con doble eje de contención para equilibrar el mediocampo y extremos con recorrido mixto. La presencia de Tarragona y Estigarribia ofrece referencias claras en el área, permitiendo alternar juego directo y asociaciones cortas según lo demande el trámite. La intención será sostener líneas cortas, presionar en bloque medio y aprovechar las transiciones rápidas cuando recupere el balón.

El cruce ante San Lorenzo exigirá concentración, disciplina táctica y eficacia en las áreas. Unión sabe que, más allá de las rotaciones, la identidad debe sostenerse. Madelón apuesta a que la competencia interna no debilite al equipo, sino que lo potencie. El viernes, en el 15 de Abril, tendrá la primera gran respuesta.