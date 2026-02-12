Uno Santa Fe | Unión | Leonardo Madelón

Madelón define el equipo y apuesta a la competencia interna ante San Lorenzo

Tras una semana de pruebas, Leo Madelón apuesta a la rotación para potenciar confianza y rendimiento. Unión jugará este viernes a las 22.15 ante San Lorenzo.

Ovación

Por Ovación

12 de febrero 2026 · 13:34hs
Madelón define el equipo y apuesta a la competencia interna ante San Lorenzo

En tiempos donde la impaciencia suele dominar el análisis, Leonardo Madelón eligió otro camino: rotar, observar y generar competencia interna. No se trata de desorientación ni de ensayo sin rumbo, sino de una búsqueda deliberada por fortalecer la confianza individual y elevar el rendimiento colectivo. Tras varios movimientos tácticos durante la semana, el entrenador de Unión ya tiene definido el once que enfrentará a San Lorenzo este viernes a las 22.15 en el estadio 15 de Abril.

La idea del cuerpo técnico fue clara desde el inicio: ampliar la base de minutos, sostener la intensidad y comprometer a todos los futbolistas con el plan de juego. En un torneo corto y exigente, la gestión del plantel es tan determinante como el dibujo táctico. Madelón entiende que la confianza no se declama, se construye, y que un jugador respaldado suele responder con mejores decisiones en los momentos de presión.

Ajustes tácticos y baja sensible

Dentro de esa lógica aparecen las variantes. Luego de distintas pruebas, el entrenador optaría por la salida de Bruno Pitton y el ingreso de Franco Fragapane como volante, una modificación que busca mayor dinámica en tres cuartos y mejor conexión con los delanteros. En paralelo, Del Blanco retrocederá al lateral izquierdo, movimiento que apunta a mejorar la salida desde el fondo y otorgar mayor proyección por banda sin resignar equilibrio defensivo.

La modificación obligada llega por la lesión de Valentín Fascendini, quien sufrió una rotura parcial de fibras en el isquiotibial izquierdo y podría permanecer entre tres y cinco semanas fuera de las canchas. Su reemplazante será Juan Pablo Ludueña, que asumirá la responsabilidad de sostener la firmeza en la zaga y mantener la coordinación en la última línea, especialmente en el juego aéreo y las coberturas cruzadas.

LEER MÁS: Unión espera 2,4 millones por Nardoni: ¿recibirá el bono de 600.000 dólares?

Un once pensado para competir

Con estos movimientos, Unión saldría a la cancha con: Mansilla; Vargas, Rodríguez, Ludueña, Del Blanco; Palacios, Mauro Pitton, Profini, Fragapane; Tarragona y Estigarribia. El esquema proyecta un equipo compacto, con doble eje de contención para equilibrar el mediocampo y extremos con recorrido mixto. La presencia de Tarragona y Estigarribia ofrece referencias claras en el área, permitiendo alternar juego directo y asociaciones cortas según lo demande el trámite. La intención será sostener líneas cortas, presionar en bloque medio y aprovechar las transiciones rápidas cuando recupere el balón.

El cruce ante San Lorenzo exigirá concentración, disciplina táctica y eficacia en las áreas. Unión sabe que, más allá de las rotaciones, la identidad debe sostenerse. Madelón apuesta a que la competencia interna no debilite al equipo, sino que lo potencie. El viernes, en el 15 de Abril, tendrá la primera gran respuesta.

Leonardo Madelón San Lorenzo Unión DT
Noticias relacionadas
del blanco, una apuesta de madelon que lo alejo de su mejor version

Del Blanco, una apuesta de Madelón que lo alejó de su mejor versión

madelon mete mano y reacomoda piezas en union para recibir a san lorenzo

Madelón mete mano y reacomoda piezas en Unión para recibir a San Lorenzo

union pone el foco en tres piezas clave para el duelo ante san lorenzo

Unión pone el foco en tres piezas clave para el duelo ante San Lorenzo

madelon no duda: queremos un union bravo, intenso e insoportable para el resto

Madelón no duda: "Queremos un Unión bravo, intenso e insoportable para el resto"

Lo último

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Último Momento
Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Fluminense viene a la carga por una figura de San Lorenzo

Fluminense viene a la carga por una figura de San Lorenzo

Ovación
Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Alejandro Bonazzola: Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía

Alejandro Bonazzola: "Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía"

Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe