Hay vigente dos alertas por tormentas fuertes que abarcan a la ciudad de Santa Fe

Así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. Que nos depara el pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre dos alertas vigentes para los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay en la provincia de Santa Fe, por tormentas fuertes. Para la mañana de este jueves el mismos es naranja: "El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 90 mm , que pueden ser superados de forma puntual"

En tanto para la tarde el mismo es amarillo : "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm , pudiendo ser superados de manera puntual"

Pronóstico extendido

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fe con una jornada inestable, gris y con lluvias y una temperatura a las 7 de la mañana de 18.4° y se espera que la máxima alcance los 25°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables. En el día de la fecha, mientras lentamente ingresa el sistema frío a la región, se observa que en los niveles medios y altos de la troposfera todavía predomina aire cálido y seco. Esta situación genera que si bien las condiciones deberían tender a estabilizarse lenta y gradualmente, previamente permiten que las mismas sean las adecuadas para generar sistemas de lluvias débiles a moderadas o tormentas aisladas durante gran parte de la jornada. Respecto de las temperaturas, el ingreso del sistema frío debería mantener muy acotada su variación, sobre todo en el comportamiento de las máximas.

Viernes con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales. Condiciones relativamente estables a estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 20° y en suave ascenso de las máximas, 32°. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al sureste por momentos.

En tanto el fin de semana comienza con un sábado con cielo con nubosidad variable, y algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables, con tendencia lenta y gradual a desmejorar levemente con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en descenso de las máximas, 28°. Mínima 21°. Vientos moderados predominando del sector este/noreste.

Por último, domingo con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 22° y ascenso de las máximas, 35°. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste.

• LEER MÁS: La temperatura media de enero en la ciudad de Santa Fe fue la más baja de los últimos cinco años