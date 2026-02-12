En Santa Fe la inflación de enero fue de 2,6%: hubo un fuerte incremento de precios en el rubro alimentos y bebidas

La variación interanual fue de 32,4%. El índice provincial releva mensualmente alrededor de 22.400 precios en unos 1.000 locales distribuidos en todo el territorio santafesino

Los datos de inflación para el mes de enero en Santa Fe

El Índice de Precios al Consumidor de Santa Fe (IPC-SF) registró en enero de 2026 una suba del 2,6% mensual , según informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) . En la comparación interanual, la inflación en la provincia alcanzó el 32,4% .

De acuerdo al informe oficial, el incremento del nivel general estuvo impulsado principalmente por el rubro alimentos y bebidas , que volvió a ubicarse por encima del promedio con una variación del 4,1% en el mes y un 37,2% respecto a enero de 2025.

Alimentos y bebidas, el mayor impulso de la inflación en Santa Fe

El capítulo Alimentos y bebidas, que tiene la mayor ponderación dentro del índice (32,44%), explicó 1,42 puntos porcentuales del total del 2,6% mensual, siendo el de mayor incidencia en el resultado de enero.

Dentro de este rubro se destacaron fuertes aumentos en productos frescos:

Verduras: +27,2% mensual

+27,2% mensual Frutas: +9,2%

+9,2% Carnes: +5,1%

Entre los productos con mayores subas se observaron incrementos en el tomate redondo (+73,5%), la papa (+39,7%), la manzana (+28,4%) y la naranja (+20,3%). También registraron alzas el pollo entero (+10,3%) y el filet de merluza (+9,2%).

En contraste, algunos productos mostraron bajas, como el arroz (-2,5%), los huevos (-2,2%) y la harina (-0,6%).

Cómo impactaron los otros rubros del IPC Santa Fe

Además de alimentos, otros capítulos que incidieron en la inflación de enero fueron:

Atención médica y gastos para la salud: +3,0% mensual (33,7% interanual)

+3,0% mensual (33,7% interanual) Vivienda y servicios básicos: +2,2% (43,0% interanual)

+2,2% (43,0% interanual) Transporte y comunicaciones: +1,4% (31,4% interanual)

+1,4% (31,4% interanual) Esparcimiento: +2,3%

+2,3% Otros bienes y servicios: +2,6%

En el caso de Educación, la variación mensual fue de 0,8%, aunque muestra una fuerte suba interanual del 48,1%, mientras que Indumentaria registró un incremento moderado del 0,6%.

Evolución de la inflación en la provincia

Con el 2,6% de enero, la inflación en Santa Fe mantiene un ritmo similar al registrado en los últimos meses de 2025, cuando las variaciones mensuales oscilaron entre el 2% y el 3%. En diciembre pasado el IPC provincial había marcado también un 2,6%.

El índice provincial, cuya base es 2014=100, releva mensualmente alrededor de 22.400 precios en unos 1.000 locales distribuidos en todo el territorio santafesino, incluyendo supermercados y comercios tradicionales.

De esta manera, el primer dato de inflación 2026 en Santa Fe muestra una continuidad en la desaceleración respecto a los picos registrados durante 2023 y comienzos de 2024, aunque con presión persistente en el rubro alimentos, especialmente en productos frescos.

