En Santa Fe la inflación de enero fue de 2,6%: hubo un fuerte incremento de precios en el rubro alimentos y bebidas

La variación interanual fue de 32,4%. El índice provincial releva mensualmente alrededor de 22.400 precios en unos 1.000 locales distribuidos en todo el territorio santafesino

12 de febrero 2026 · 09:48hs
El Índice de Precios al Consumidor de Santa Fe (IPC-SF) registró en enero de 2026 una suba del 2,6% mensual, según informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). En la comparación interanual, la inflación en la provincia alcanzó el 32,4%.

De acuerdo al informe oficial, el incremento del nivel general estuvo impulsado principalmente por el rubro alimentos y bebidas, que volvió a ubicarse por encima del promedio con una variación del 4,1% en el mes y un 37,2% respecto a enero de 2025.

Alimentos y bebidas, el mayor impulso de la inflación en Santa Fe

El capítulo Alimentos y bebidas, que tiene la mayor ponderación dentro del índice (32,44%), explicó 1,42 puntos porcentuales del total del 2,6% mensual, siendo el de mayor incidencia en el resultado de enero.

Dentro de este rubro se destacaron fuertes aumentos en productos frescos:

  • Verduras: +27,2% mensual
  • Frutas: +9,2%
  • Carnes: +5,1%

Entre los productos con mayores subas se observaron incrementos en el tomate redondo (+73,5%), la papa (+39,7%), la manzana (+28,4%) y la naranja (+20,3%). También registraron alzas el pollo entero (+10,3%) y el filet de merluza (+9,2%).

En contraste, algunos productos mostraron bajas, como el arroz (-2,5%), los huevos (-2,2%) y la harina (-0,6%).

Cómo impactaron los otros rubros del IPC Santa Fe

Además de alimentos, otros capítulos que incidieron en la inflación de enero fueron:

  • Atención médica y gastos para la salud: +3,0% mensual (33,7% interanual)
  • Vivienda y servicios básicos: +2,2% (43,0% interanual)
  • Transporte y comunicaciones: +1,4% (31,4% interanual)
  • Esparcimiento: +2,3%
  • Otros bienes y servicios: +2,6%

En el caso de Educación, la variación mensual fue de 0,8%, aunque muestra una fuerte suba interanual del 48,1%, mientras que Indumentaria registró un incremento moderado del 0,6%.

Evolución de la inflación en la provincia

Con el 2,6% de enero, la inflación en Santa Fe mantiene un ritmo similar al registrado en los últimos meses de 2025, cuando las variaciones mensuales oscilaron entre el 2% y el 3%. En diciembre pasado el IPC provincial había marcado también un 2,6%.

El índice provincial, cuya base es 2014=100, releva mensualmente alrededor de 22.400 precios en unos 1.000 locales distribuidos en todo el territorio santafesino, incluyendo supermercados y comercios tradicionales.

De esta manera, el primer dato de inflación 2026 en Santa Fe muestra una continuidad en la desaceleración respecto a los picos registrados durante 2023 y comienzos de 2024, aunque con presión persistente en el rubro alimentos, especialmente en productos frescos.

