Vecinos como jurados: proponen que la comunidad participe en el juzgamiento de faltas graves en la ciudad

En el Concejo se presentó un proyecto de ordenanza que busca incorporar la figura del jurado vecinal para dirimir infracciones graves en la ciudad de Santa Fe. La iniciativa se enmarca en los debates por la futura autonomía municipal.

El Concejo Municipal de Santa Fe tiene en análisis una propuesta que incorporaría a vecinos como jurados en procesos de faltas graves , una figura que ya existe en el fuero penal provincial a través de los juicios por jurados. El proyecto fue presentado por el concejal Ignacio Laurenti y apunta a profundizar la participación ciudadana en el ámbito de la justicia contravencional local.

La iniciativa propone la creación de un registro de inscripción voluntaria a través del sitio web del municipio, donde los vecinos interesados en participar como jurados puedan anotarse. A partir de ese padrón, se realizarían sorteos para conformar los jurados al momento en que se deban resolver infracciones graves. "Es algo similar a lo que ocurre en la justicia penal, pero adaptado al ámbito municipal", explicó Laurenti en diálogo con el programa Mañana UNO.

El proyecto establece que los participantes deben tener entre 21 y 75 años y acreditar residencia efectiva en la ciudad. Quedan excluidos los funcionarios municipales y quienes tengan vínculos cercanos con alguna de las partes involucradas en cada causa, ya sea el infractor o quien resultó afectado por la infracción.

Qué faltas estarían alcanzadas

El jurado vecinal no intervendría en cualquier tipo de infracción, sino exclusivamente en aquellas tipificadas como faltas graves por las ordenanzas vigentes. Entre los ejemplos mencionados figuran el cruce en semáforo en rojo, los excesos de velocidad —que en Santa Fe han tenido consecuencias fatales— y la contaminación excesiva que afecta la salud de la población.

En esos casos, son los juzgados de faltas los que actualmente determinan el monto de la sanción, que puede oscilar entre las 200 y las 2.000 unidades fijas según la gravedad del hecho. Con el proyecto en análisis, ese peso recaería también en vecinos sorteados, aunque siempre dentro de los mínimos y máximos estipulados por las ordenanzas.

El vínculo con la autonomía municipal

Laurenti subrayó que la propuesta se anticipa al proceso de autonomía municipal que Santa Fe comenzó a debatir, en el marco del cual la ciudad deberá sancionar su propia carta orgánica. "La Constitución provincial ha consagrado la participación ciudadana y esto es lo que buscamos garantizar", sostuvo el concejal, quien además destacó que se consultó con especialistas del ámbito judicial para dotar al proyecto de los resguardos legales necesarios.

El texto deberá pasar por las comisiones del Concejo, donde se discutirán los detalles del reglamento interno del jurado, los plazos de convocatoria y otras cuestiones operativas pendientes de definición.