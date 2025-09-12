Cómo será la ceremonia de jura de la nueva Constitución de Santa Fe después de 63 años

La Legislatura será el escenario de la celebración en la que los constituyentes jurarán la nueva Carta Magna santafesina, un acto institucional que no se realiza desde 1962

La Legislatura se prepara para un acto histórico al cual están invitados todos los santafesinos

Este viernes , la provincia de Santa Fe será escenario de un hecho histórico: la jura de la nueva Constitución provincial, un evento institucional que no se realizaba desde hace 63 años y que marcará el inicio de una nueva etapa política en la vida santafesina.

La ceremonia oficial comenzará a las 17 en el recinto de la Legislatura , donde los convencionales constituyentes se reunirán en sesión formal . Posteriormente, el acto se trasladará a la explanada , donde se desarrollará la parte central del evento.

Detalles de la ceremonia

Cerca de las 18, se dará inicio a la ceremonia principal, que comenzará con la entonación del Himno Nacional Argentino y seguirá con las palabras del presidente de la Convención Constituyente, Felipe Michlig.

Luego se tomará la foto grupal y comenzará la instancia más esperada: la jura de los constituyentes, que se hará de manera individual. Cada uno podrá optar por alguna de las tres fórmulas oficiales:

-Por Dios, la Patria y los Santos Evangelios.

-Por Dios y la Patria.

-Por la Patria.

Tras la jura, los constituyentes recibirán obsequios institucionales y el diploma oficial, que certifica su participación en el proceso de reforma constitucional.

Un acto abierto y con fuerte simbolismo democrático

El evento está pensado no solo como un acto protocolar, sino también como una celebración pública de la democracia, por lo que se espera la presencia de autoridades provinciales, legisladores, dirigentes sociales y ciudadanos interesados en presenciar este momento histórico.

