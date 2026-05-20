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Cómo estará el tiempo en Santa Fe: jornadas estables y mañanas frías hasta el sábado

La ciudad de Santa Fe amaneció con 8,6° y cielo despejado. El pronóstico anticipa jornadas estables, mañanas frías y máximas agradables hasta el sábado.

20 de mayo 2026 · 07:34hs
Cómo estará el tiempo en Santa Fe: jornadas estables y mañanas frías hasta el sábado

José Busiemi

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, con frío y una temperatura de 8.6° a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 20°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, con una configuración en las masas de aire muy similar a la de ayer, donde se intensifican los flujos fríos en altura, mientras que en superficie las corrientes algo más cálidas comienzan a configurarse para permitir el ingreso del sistema frío, se observa en la región nuevamente una jornada soleada y con un comienzo frío, mientras que promediando la misma debería presentar temperaturas más agradables, no obstante ello y teniendo en cuenta que para mañana jueves, se espera una rotación en el ingreso de aire hacia el este, se debería observar una jornada con nubosidad variable donde a priori no se esperan fenómenos adversos.

Jueves con cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 7º y descenso de las máximas, 15º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste.

En tanto se espera un viernes con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse durante la jornada y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso de las máximas, 16º y mínima 7º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste por momentos.

Por último, sábado con cielo despejado, o con leve nubosidad y con condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 6º y suave ascenso de las máximas, 17º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe tiempo sábado
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