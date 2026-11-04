CTA Santa Fe: la Lista 10 ganó con el 94% de los votos y renovó su conducción

La propuesta encabezada por José Testoni, Edgardo Carmona y Brunella Daccaro consiguió 17.385 votos sobre un total de 18.510 electores. El resultado ratificó la conducción de la central sindical y renovó los mandatos de las 14 regionales de la provincia por los próximos cuatro años.

La Lista 10, encabezada por José Testoni, Edgardo Carmona y Brunella Daccaro, obtuvo un contundente triunfo en las elecciones de la CTA Santa Fe, al conseguir 17.385 votos sobre un total de 18.510 electores. De acuerdo con los datos recabados por las autoridades de mesa y fiscales de las 14 regionales, la propuesta alcanzó el 94% de acompañamiento de los trabajadores y trabajadoras de la provincia.

El resultado ratificó la conducción del espacio sindical y permitió renovar las autoridades de las comisiones ejecutivas en las 14 regionales santafesinas. De esta manera, la nueva conducción tendrá un mandato de cuatro años para continuar al frente de la central.

Desde la organización destacaron que la Lista 10 representa un proyecto colectivo y federal, integrado por referentes de más de 100 organizaciones sindicales, territoriales, sociales y cooperativas de distintos puntos de la provincia.

Según expresaron desde la CTA, el respaldo obtenido en las urnas no solo reafirma la conducción del espacio, sino que también consolida su presencia en el escenario político y social de Santa Fe.

Presentaron la "Lista 10" para renovar autoridades en Santa Fe el 3 de noviembre de 2026. gentileza

Los objetivos de la nueva conducción de CTA Santa Fe

Tras el resultado electoral, las autoridades electas plantearon una serie de ejes de trabajo para los próximos cuatro años. Entre las prioridades mencionaron la defensa de las fuentes laborales, los ingresos y los derechos conquistados por los trabajadores.

También señalaron que buscarán fortalecer la articulación de las distintas organizaciones sindicales y construir una mayor unidad de acción con otras centrales, movimientos sociales y sectores del campo popular.

En ese sentido, la nueva conducción manifestó su rechazo a las políticas de ajuste, al desmantelamiento de derechos laborales y a los discursos de odio. Además, anunció que buscará ampliar los servicios de la Mutual CTA y promover una mayor participación, formación y protagonismo de las juventudes dentro de las organizaciones.

El reclamo por el empleo y la producción

Otro de los ejes planteados durante el proceso electoral fue la preocupación por la falta de trabajo digno, la precarización laboral y la informalidad.

Desde la CTA sostuvieron que la escasez de empleo genuino no constituye una situación inevitable, sino que responde a modelos económicos que, según su análisis, benefician a sectores concentrados.

En ese marco, reclamaron políticas de los gobiernos nacional y provincial orientadas a priorizar la producción local, el desarrollo industrial, la obra pública y la integración sociourbana, por encima del endeudamiento externo, la primarización de la economía y la especulación financiera.

Finalmente, desde la central sindical agradecieron el trabajo de fiscales, autoridades de mesa, militantes y afiliados que participaron de la jornada electoral y garantizaron el desarrollo del comicio.

Con la renovación de las conducciones provinciales y regionales, la CTA Santa Fe planteó como objetivo profundizar la construcción de una central más democrática, participativa y con presencia en las calles, bajo la consigna de seguir construyendo una organización con mayor protagonismo territorial.