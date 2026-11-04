Pullaro exhibe su política de seguridad ante empresarios, a un día de la sesión clave por las leyes

Con la seguridad como condición para invertir y generar desarrollo, el gobernador presentará frente a funcionarios, representantes judiciales y empresas en la ExpoSeguridad para reforzar el reclamo por las herramientas que siguen trabadas en la Legislatura por las diferencias entre radicales y socialistas

Un día antes de que la Cámara de Diputados vuelva a intentar el tratamiento de las leyes de seguridad , trabadas por las diferencias entre el radicalismo y el socialismo, el gobernador Maximiliano Pullaro tendrá este miércoles en Rosario una tribuna para mostrar los resultados de su gestión y reclamar las herramientas que considera necesarias para profundizarlos . La primera ExpoSeguridad, organizada por la Fundación Rosario con acompañamiento provincial en el Salón Metropolitano, reúne a funcionarios y empresarios alrededor de una premisa: sin seguridad no hay inversiones y, por lo tanto, tampoco desarrollo.

El encuentro tiene una agenda propia, que vincula la recuperación de condiciones para producir con las reformas institucionales, la infraestructura penitenciaria y la tecnología. Pero su realización en la víspera de una sesión decisiva, con el pullarismo y el socialismo enfrentados por el paquete legislativo, le agrega un contenido político inmediato. La exposición de lo hecho hasta ahora ofrece al Ejecutivo un escenario para insistir con lo que reclama para la próxima etapa .

Ese vínculo ya apareció en las actividades previas. Durante la presentación del encuentro, el secretario de Cooperación provincial, Cristian Cunha, reivindicó la reducción de los homicidios como resultado de una estrategia articulada y pidió avanzar con las leyes pendientes. También advirtió sobre la capacidad de las organizaciones criminales para cambiar sus modalidades de actuación.

El programa reserva para Pullaro una entrevista sobre “Diagnóstico y conducción política”, entre las 10.15 y las 10.45, a cargo del periodista Sergio Roulier. Inmediatamente después comenzará el panel “Reformas legislativas y judiciales”, con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y Martín Rosúa, uno de los diputados radicales que lleva adelante las negociaciones por las leyes.

También están previstas las participaciones del fiscal Patricio Saldutti y del juez Nicolás Foppiani. La secuencia permite anticipar el recorrido de la discusión: del balance del gobernador a los instrumentos legales con los que su gestión busca sostener y ampliar los resultados.

Es esperable que ese tramo se convierta en una tribuna a favor de la aprobación del paquete legislativo. Pullaro viene reclamando celeridad y su entorno sostiene que la demora les da margen a las bandas para reorganizarse. El socialismo, por su parte, rechaza votar el texto actual y pide modificaciones sobre las facultades policiales y los controles judiciales.

La Expo encuentra a los dos principales socios de Unidos en una negociación cuyo alcance excede los artículos pendientes. El Ejecutivo reivindica la conducción de la política de seguridad; el PS defiende su capacidad de intervenir como aliado con representación parlamentaria. Los contactos entre legisladores buscan una salida para el jueves después de una escalada de reproches públicos.

En ese contexto, mostrar los resultados ante actores económicos también puede fortalecer la presión política por las reformas. El gobierno tendrá la oportunidad de presentar las herramientas que solicita como parte de la continuidad de una gestión que considera exitosa y como un requisito para consolidar las condiciones de crecimiento.

El argumento económico estuvo presente desde el anuncio del evento. “Nadie puede pensar en invertir si antes no hay seguridad”, sostuvo Cunha en Radio 2. La Fundación Rosario planteó la exposición como una forma de mostrar los cambios de la ciudad y recuperar la confianza necesaria para atraer proyectos.

Esa mirada amplía los destinatarios del mensaje oficial. La seguridad aparece como una condición para que las empresas inviertan, el turismo crezca y la ciudad pueda retener y atraer actividades. El objetivo del encuentro es que el sector privado también cuente cómo participó del proceso y qué posibilidades encuentra en el escenario actual.

La programación refleja esa búsqueda. Después de las reformas legislativas y judiciales, habrá paneles sobre compras en emergencia, servicio penitenciario y tecnología aplicada a la seguridad. Cococcioni volverá a participar en este último, junto con representantes del área tecnológica provincial y de empresas.

Por la tarde, el foco se trasladará a “Producción, inversión e industria” y “Turismo, cultura y hospitalidad”. Empresarios, representantes institucionales y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, abordarán la relación entre las condiciones de seguridad y la actividad económica.

La muestra se extenderá hasta el jueves, con una segunda jornada abierta al público. Ese día, mientras continúe la exposición en Rosario, la Legislatura tendrá pendiente resolver las diferencias sobre las herramientas que pide el gobernador. La cercanía entre ambas agendas convierte al encuentro de este miércoles en una instancia de especial peso: Pullaro podrá defender su política ante empresarios y funcionarios cuando todavía se negocian las condiciones para que sus propios socios acompañen las próximas reformas.