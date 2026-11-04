UDA Santa Fe reclama que el Presupuesto 2027 de Pullaro reconozca la deuda que mantiene con los docentes

“El Gobierno no prevé en el proyecto los fondos necesarios para saldar la deuda que arrastra con los docentes desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2023”, señaló Sergio Romero, titular de UDA

La Unión Docentes Argentinos (UDA), Seccional Santa Fe , reclamó este miércoles que “la Ley de Presupuesto 2027 contemple el pago de la deuda que el Gobierno de Maximiliano Pullaro mantiene con el sector docente”, explicó Sergio Romero.

“El Gobierno no prevé en el proyecto los fondos necesarios para saldar la deuda que arrastra con los docentes desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2023”, señaló el titular de UDA.

“Pedimos sensibilidad a los legisladores oficialistas para que, en lugar de limitarse a votar el proyecto con su mayoría automática, incorporen medidas que permitan sacar a las y los docentes de la línea de pobreza en Santa Fe”, expresó Romero.

“Este reclamo está dirigido particularmente a los legisladores del sector socialista, cuyos gobiernos no castigaron a los docentes como lo hacen ahora al acompañar a la actual gestión”, concluyó.