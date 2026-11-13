Con el río en 5,60 metros y el doble alerta por tormentas, el municipio mantiene operativas todas las estaciones de bombeo

La Municipalidad de Santa Fe recuerda la importancia de adoptar medidas preventivas ante el pronóstico de lluvias y tormentas, y solicita especialmente no sacar residuos ni arrojar basura en la vía pública para evitar obstrucciones en los desagües. En el marco de la crecida del río Paraná, se mantiene la supervisión permanente del sistema de protección hídrica y todas las estaciones de bombeo se encuentran operativas.

Con el río en 5,58 metros y el doble alerta por tormentas, el municipio mantiene operativas todas las estaciones de bombeo

Ante el doble alerta meteorológico (amarillo y naranja) emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , que advierte sobre la posibilidad de tormentas, lluvias intensas y ráfagas de viento, la Municipalidad de Santa Fe solicitó a los vecinos reforzar las medidas de prevención y colaborar con el cuidado de la ciudad para reducir posibles inconvenientes.

La advertencia amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden generar daños y alterar las actividades cotidianas. Por este motivo, se recomienda evitar las actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar los objetos que puedan volarse y mantenerse informados sobre las actualizaciones del pronóstico, ya que el nivel de alerta puede modificarse de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.

En este contexto, y teniendo en cuenta que la ciudad atraviesa la crecida del río Paraná, cuyo nivel ya superó el umbral de alerta, resulta fundamental reforzar las medidas de prevención y la responsabilidad ciudadana.

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No arrojar residuos: una medida fundamental para evitar anegamientos

La Municipalidad recuerda a la población la importancia de respetar los horarios establecidos para sacar los residuos y no arrojar basura en la vía pública. También solicita mantener despejadas las calles, veredas y cunetas de elementos que puedan obstruir el escurrimiento del agua.

Los residuos acumulados pueden obstruir bocas de tormenta, desagües y conductos pluviales, dificultando el drenaje del agua de lluvia y favoreciendo la aparición de anegamientos. Por eso, la colaboración de cada vecino es fundamental para preservar el funcionamiento del sistema de drenaje urbano.

Supervisión permanente del sistema de protección hídrica

En paralelo, la Municipalidad continúa con las tareas preventivas de limpieza y desobstrucción del sistema de desagües pluviales, que incluyen intervenciones en bocas de tormenta, canales a cielo abierto, cunetas y sectores prioritarios de la ciudad, además del monitoreo del funcionamiento de las estaciones de bombeo.

Asimismo, mantiene una supervisión permanente del sistema de protección ante la crecida de los ríos, que comprende los terraplenes de defensa y los dispositivos de drenaje y bombeo.

Actualmente, todas las estaciones de bombeo de la ciudad se encuentran operativas, con sus respectivos equipos instalados, tanto bombas como electrobombas, para garantizar su funcionamiento de acuerdo con las necesidades del sistema hídrico.

La Municipalidad sostiene el monitoreo y las acciones preventivas, y recuerda que el compromiso de los vecinos también es fundamental. Evitar arrojar residuos y mantener despejados los sectores por donde escurre el agua son acciones sencillas que contribuyen a reducir riesgos y cuidar a toda la comunidad.

Ante cualquier inconveniente o emergencia, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de atención municipal 0800-777-5000.